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В Полтаве дождь за полчаса превратил город в Венецию: автомобили поплыли

Автор: Людмила Жукова

Непогода в Украине на этот раз затронула и Полтаву. Сильный ливень лил в городе всего полчаса, но даже за это время успел натворить беды. Осадки затопили дороги, а машину превратились в лодки.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что дождевая вода затекала в салоны машин. Некоторым водителям понадобилась помощь спасателей, так как они оказались в ловушке.

Но на этом непогода не остановилась. Так, в Полтавской области в селе Кобеляки под порывами ветра не устояло старое дерево. Оно упало и пробило крышу жилого дома. К счастью, жители дома выжили и не пострадали.

Напомним, что от непогоды потерпает и Запад Украины.

Прогнозы синоптиков неутешительны

Так, синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные. Ожидаются дожди и грозы во всех областях и комфортная температура воздуха. Воскресенье в Украине пройдет со шквалами и грозами. Также возможен град.

Как мы ранее сообщали, непогода в Украине настигла и Мариуполь. Так, в городе прошли сильные ливни, которые затопили собой практически все.

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