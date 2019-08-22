Польский ресторан попал в международный скандал из-за украинцев: все детали

В Гдыне, Польша, один из известных ресторанов попал в грандиозный международный скандал из-за объявления о наборе работников на работу. Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Объявление, которые разместило руководство одного из гдынських ресторанов, было замечено Польским Центром отслеживания расистского и ксенофобского поведения. Они заявили, что подадут заявление в прокуратуру о нарушении.

В объявление указано, что ресторан ищет на работу поваров, но просит обращаться "ноль украинцев или других подобных".

В Центре отслеживания расистского и ксенофобского поведения считают, что это объявление скандальное и содержит публичный призыв к ненависти на национальной почве. Кроме заявления в прокуратуру о совершении преступления, будет направлено аналогичное заявление в Инспекцию труда Польши.

Скриншот объявления

Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский все обвинения опровергает и заявляет, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека. По его мнению, коллектив ресторана не имеет ничего общего с этим неуместным объявлением.

"Мы убеждены, что автор заявления также выступит с извинениями", - отметил адвокат и добавил, что это объявление вызвало волну ненависти со стороны общественности, как в адрес работников ресторана, так и в адрес их семей. Им уже даже поступали угрозы о том, что хотят сжечь заведение.

Публичные призывы к ненависти на национальной почве в Польше караются двумя годами тюремного заключения.

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