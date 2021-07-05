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Польский пилот не пускал украинцев на борт Ryanair с криками: "я король самолета!"

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Познань, Польша, Понедельник 05 июля 2021 13:14
Польский пилот не пускал украинцев на борт Ryanair с криками: "я король самолета!" Фото: В Познани пилот не пустил на борт самолета 30 украинцев (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В польском городе Познань произошел странный инцидент с пассажирами самолета Ryanair, который должен был лететь в Одессу. Почти 30 человек не могли занять свои места на борту из-за пилота, который их не пускал.

Детали инцидента сообщили в польском издании Wyborcza Poznan.

Более 30 украинцев не смогли попасть на борт самолета

Рейс FR6705 авиакомпании Ryanair из польского аэропорта Лавица в Познани был задержан более, чем на час из-за пилота. Он устроил скандал и не пускал на борт почти 30 украинцев. Пассажиры прошли все проверки, паспортный контроль и регистрацию на рейс, но занять свои места на борту самолета так и не смогли.

По словам очевидцев, пилот выкрикивал странные фразы: "Я здесь главный!" и "Я – король самолета!". В результате скандала более 30 украинцев так и не смогли вылететь из Познани до Одессы и вынуждены были остаться в аэропорту.

По предварительной информации, самолета из Познани вылетел с опозданием более, чем на час, но не все пассажиры смогли занять свои места.

В аэропорту информацию ни подтверждают, но и не опровергают

Представитель аэропорта Блавей Патрин утверждает, что нет сведений о скандальном поведении членов экипажа данного рейса. И на вопрос о пассажирах в аэропорту тоже отвечают уклончиво.

"Во время регистрации произошли некоторые сбои в работе. Подробности неизвестны. Ситуация расследуется", - добавила Блавей Патрин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця снова угодила в скандал из-за состояния туалетов в вагоне СВ.

А также рассказывали о том, что народному депутату в вагоне класса люкс выдали дырявое постельное белье.

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