Польський пілот не пускав українців на борт Ryanair з криками: "я король літака!"

У польському місті Познань стався дивний інцидент з пасажирами літака Ryanair, який повинен був летіти до Одеси. Майже 30 людей не могли зайняти свої місця на борту через пілота, який їх не пускав.

Понад 30 українців не змогли потрапити на борт літака

Рейс FR6705 авіакомпанії Ryanair з польського аеропорту Лавіца в Познані був затриманий більш ніж на годину через пілота. Він влаштував скандал і не пускав на борт майже 30 українців. Пасажири пройшли всі перевірки, паспортний контроль і реєстрацію на рейс, але зайняти свої місця на борту літака так і не змогли.

За словами очевидців, пілот вигукував дивні фрази: "Я тут головний!" і "Я - король літака!". В результаті скандалу більше ніж 30 українців так і не змогли вилетіти з Познані до Одеси та змушені були залишитися в аеропорту.

За попередньою інформацією, літак з Познані вилетів із запізненням більш ніж на годину, але не всі пасажири змогли зайняти свої місця.

В аеропорту інформацію ні підтверджують, але і не спростовують

Представник аеропорту Блавей Патрін стверджує, що немає відомостей про скандальну поведінку членів екіпажу даного рейсу. І на питання про пасажирів в аеропорту теж відповідають ухильно.

"Під час реєстрації сталися деякі збої в роботі. Подробиці невідомі. Ситуація розслідується", - додала Блавей Патрін.