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Польський пілот не пускав українців на борт Ryanair з криками: "я король літака!"

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Познань, Польща, Понеділок 05 липня 2021 13:14
Польський пілот не пускав українців на борт Ryanair з криками: "я король літака!" Фото: у Познані пілот не пустив на борт літака 30 українців (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У польському місті Познань стався дивний інцидент з пасажирами літака Ryanair, який повинен був летіти до Одеси. Майже 30 людей не могли зайняти свої місця на борту через пілота, який їх не пускав.

Деталі інциденту повідомили в польському виданні Wyborcza Poznan.

Понад 30 українців не змогли потрапити на борт літака

Рейс FR6705 авіакомпанії Ryanair з польського аеропорту Лавіца в Познані був затриманий більш ніж на годину через пілота. Він влаштував скандал і не пускав на борт майже 30 українців. Пасажири пройшли всі перевірки, паспортний контроль і реєстрацію на рейс, але зайняти свої місця на борту літака так і не змогли.

За словами очевидців, пілот вигукував дивні фрази: "Я тут головний!" і "Я - король літака!". В результаті скандалу більше ніж 30 українців так і не змогли вилетіти з Познані до Одеси та змушені були залишитися в аеропорту.

За попередньою інформацією, літак з Познані вилетів із запізненням більш ніж на годину, але не всі пасажири змогли зайняти свої місця.

В аеропорту інформацію ні підтверджують, але і не спростовують

Представник аеропорту Блавей Патрін стверджує, що немає відомостей про скандальну поведінку членів екіпажу даного рейсу. І на питання про пасажирів в аеропорту теж відповідають ухильно.

"Під час реєстрації сталися деякі збої в роботі. Подробиці невідомі. Ситуація розслідується", - додала Блавей Патрін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця знову потрапила в скандал через стан туалетів у вагоні СВ.

А також розповідали про те, що народному депутату у вагоні класу люкс видали діряву постільну білизну.

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