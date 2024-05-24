Польське тістечко "Кремувка": рецепт ніжного десерту з заварним кремом

Що потрібно для польського тістечка

Для того, щоб приготувати цей ніжний десерт, потрібні такі інгредієнти:

листкове тісто (готове) - 500 г;

яйця - 7 шт.;

вершки (жирність 12%) - 700 г;

цукор - 200 г;

ванільний пудинг - 1 пачка (40 г);

вода - 100 г;

желатин - 15-20 г;

ванільний порошок - щіпка;

форма для випікання 21х25 см.

Як готувати "Кремувку"

Поставте розігріватися духовку до 220 градусів. Листове тісто розділіть на дві частини, одну з них перекладіть у форму. Іншу, перекладену в окрему, однакову за розміром форму, розріжте на квадрати.

Розділіть на дві частини тісто (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Нижня частина тістечка (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Розріжте другу частину тіста на квадрати (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Випікайте коржі 13-15 хвилин, в цей час приготуйте крем. Відділіть жовтки від білків (для крему треба лише жовтки), змішайте їх з ванільним порошком, 100 г вершків та пудингом до однорідної консистенції.

Яєчна маса для крему (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Желатин залийте водою - якщо ви хочете густішу консистенцію, краще брати не 15 г порошку, а 20 г. Розмішайте до розчинення.

600 г вершків влийте в каструлю, всипте цукор і доведіть до кипіння, помішуючи. Після закипання зніміть вершки з вогню, влийте яєчну суміш, поставте каструлю на водяну баню і збивайте міксером крем до загустіння.

Збивайте міксером крем до загустіння (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Влийте в майже готовий крем желатин і збийте масу до однорідності. Залишилася найсмачніша частина - "скласти" тістечка. Витягніть коржі з форми, вистеліть форму харчовою плівкою (це полегшить подальше діставання тістечка).

Потім покладіть цілий корж (якщо тісто сильно піднялося, його можна злегка приплюснути). На коржик рівномірно викладіть крем і розкладіть нарізаний квадратиками другий корж, щоб він накрив крем.

Польське тістечко (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Після цього поставте десерт в морозилку на 15 хвилин, а потім в холодильник до повного застигання. Витягніть десерт з форми за допомогою плівки, перекладіть на дощечку, обережно забравши плівку.

Розріжте тістечко на порції та притрусіть цукровою пудрою - і можна насолоджуватися десертом.