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Из Польши массово возвращаются украинцы: автобусы переполнены

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 21:36
Из Польши массово возвращаются украинцы: автобусы переполнены Фото: польско-украинская граница (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Из Польши на родину выезжает большое количество украинцев, которые из-за полномасштабного российского вторжения были вынуждены покинуть свои дома, и нашли в этой стране убежище. Фиксируются заполненные до отказа автобусы, едущие в Украину.

Об этом передает Radio Lublin.

По словам Люблинского перевозчика Анджея Войтовича, автобусы в Украину отправляются заполненные пассажирами на 80-100%. Он уточняет, что в основном едут женщины с детьми и пожилые люди, покинувшие родную страну после 24 февраля.

"С другой стороны, автобусы из Украины приезжают в Люблин с заполненностью 25-50%", - отмечает президент Lubelskie Dworce SA.

Он добавляет, что въезжают в Польшу сейчас больше - не беженцы, а преимущественно для работы.

"Можно сказать, что приезд украинских беженцев в основном закончился", подчеркнул Войтович.

Координатор пункта помощи на автовокзале в Люблине Мирослав Копиньски также подтвердил, что в настоящее время в Украину приезжает больше путешественников, чем в Польшу.

"Бывает, что люди не могут сесть в автобус, потому что он и так переполнен", - рассказывает он.

По его данным, еще есть единичные случаи прибытия военных беженцев в Польшу - ежедневно около 10 человек.

В материале отмечается, что среди желающих вернуться в Украину на вокзалах ажиотаж настолько велик, что некоторые люди не могут попасть внутрь и ждут следующего автобуса.

Из Польши массово возвращаются украинцы: автобусы переполнены

Многие украинские беженцы в Польше стали возвращаться на родину (фото: wyborcza.pl)

"Мы бежали от страха в начале войны. Мы жили три месяца в центре под Радомом. Мы возвращаемся, потому что сейчас немного безопаснее. Хотим домой, там нас ждет муж. Он работает водителем. Нас хорошо приняли в Польше, но мы хотим снова жить нормально. Надеюсь вернуться к работе в детском саду", - рассказала журналистам украинка Наталья, которая с двумя маленькими сыновьями на вокзале в Люблине ждала автобус в сторону Львова.

По данным пограничников, всего с 24 февраля границу с Польшей пересекло 3,8 миллиона граждан Украины.

Из Польши массово возвращаются украинцы: автобусы переполнены

На вокзалах в Польше фиксируют заполненные до отказа автобусы с украинцами, которые едут домой (фото: radio.lublin.pl)

Напомним, что Польша с 1 июня начинает отменять некоторые специальные льготы, введенные для поддержки украинских беженцев.

Также мы писали о том, что недавно в Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину.

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