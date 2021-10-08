В Польше загорелся автобус с более 30 украинцами: видео пожара

ЧП случилось еще в среду около полуночи. К счастью, никто во время пожара не пострадал.

Пассажирский автобус направлялся в Тернополь из польского Слупска.

Момент пожара в бусе зафиксировали камеры наблюдения, после чего местная полиция опубликовала видео.

Возгорание произошло во время движения автобуса по улице Замойской.

Трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции водителя, который вовремя остановил транспорт.

Как рассказал сотрудник Уездного управления полиции в Томашув-Любельском, до того, как огонь охватил бус, все пассажиры покинули автобус.

На место происшествия вызвали пожарных, которые потушили горящую машину.

Причиной пожара называют самовоспламенение из-за блокировки и нагрева тормозной системы.

Видео: в польском городе Томашув-Любельский загорелся автобус с 31 украинцем