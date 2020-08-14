В Польше украинец с 13-летней дочерью погибли в жуткой аварии

В Польше в ДТП погиб украинец с дочкой - трагедия произошла на дороге около города Лебень в коммуне Дамница на севере страны.

Как рассказали в полиции Поморского воеводства, 36-летний гражданин Украины ехал со своей 13-летней дочерью в автомобиле Peugeot Expert из одного населенного пункта в другой, и по неизвестным причинам заехал на правую обочину, после чего врезался в дерево.

В результате аварии мужчина скончался на месте, а ребенка госпитализировали ​​в больницу с множественными внутренними повреждениями. К сожалению, девочка не выжила.

На месте смертельного ДТП работали офицеры Главного управления полиции Слупска.

Как можно увидеть на опубликованном полицией снимке, передняя часть автомобиля в результате столкновения с деревом полностью смята и разбита - от нее почти ничего не осталось.

Полиция под надзором прокурора при участии судебно-медицинского эксперта осмотрела автомобиль и место аварии. Правоохранители также сделали ситуационный набросок, фото, установили следы и допросили свидетеля.

Тело мужчины было сохранено для вскрытия. Собранные доказательства будут использованы следователями для определения остальных обстоятельств аварии.

Напомним, около месяца назад в Польше произошло ДТП с участием автобуса, среди пострадавших были украинцы.

Ранее мы писали о том, что в июле в Польше жестоко убили молодую украинку, и стали известны подробности ЧП.