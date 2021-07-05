В Польше загадочно умерла молодая украинка: без мамы остался 3-летний ребенок, друзья умоляют о помощи

В Польше при странных обстоятельствах погибла 20-летняя жительница Тернополя Натия Кирия. Женщина недавно переехала в горд Кепно вместе с сыном к своей матери. Родные просят о помощи, так как у Натии остался 3-летний сыночек.

Натия Кирия переехала в Польшу вместе с сыном к своей матери Ярославе Витык, которая там давно живет и работает. Девушка вместе с матерью работала на местной заправке.

3 июля она вместе с матерью возвращалась с работы и ей внезапно стало плохо. В городке есть только амбулатория, поэтому Натию экстренно отправили вертолетом в Познань.

Однако, врачам не удалось спасти жизнь девушке и через несколько часов она скончалась в реанимации. Причины смерти на данный момент не сообщаются, польские врачи пока не сообщили о результатах вскрытия.

Родственница сообщила, что у семьи сейчас мало информации и в Польшу поехала сестра пани Ярославы, чтобы помочь организовать похороны.

В социальных сетях шокированы трагедией и говорят, что Натия была доброй, всегда улыбалась. Никаких проблем со здоровьем у нее не было.

В Польше погибла молодая украинка Натия Кирия

Родные и знакомые Натии организовали сбор средств для семьи женщины, чтобы помочь доставить тело домой, а также – для 3-летнего сына, который остался на попечении бабушки.

"Дорогие соотечественники, знакомые, друзья. Случилась трагедия, сегодня в 15:50 перестало биться сердце нашей с Вами знакомой и просто хорошего человека Натии Кирия. Остался маленький трехлетний ребенок без матери. Семья в тяжелом финансовом положении. Кто, чем может помочь, любая помощь", - написал близкий друг семьи Сергей Яковенко.

Реквизиты для оказания помощи:

90 1090 1144 0000 0001 4800 9828 Yaroslava Kiriia (мама погибшей девушки)

4441 1144 4425 2744 Монобанк Журбик Андрей (близкий друг семьи)

Телефоны для связи:

739 41 47 35 Сергей Яковенко

578 70 42 18 Оля Денисевич