У Польщі загадково померла молода українка: без мами лишилась 3-річна дитина, друзі благають про допомогу
У Польщі за дивних обставин загинула 20-річна мешканка Тернополя Натія Кірія. Жінка нещодавно переїхала в Гордон разом з сином до своєї матері. Рідні просять про допомогу, оскільки у Натії залишився 3-річний синочок.
Деталі трагедії розповіли в місцевому виданні "20 хвилин".
Натія Кірія переїхала до Польщі разом з сином до своєї матері Ярославі Вітик, яка там давно живе і працює. Дівчина разом з матір'ю працювала на місцевій заправці.
3 липня вона разом з матір'ю поверталася з роботи і їй раптово стало погано. У містечку є тільки амбулаторія, тому Натію екстрено відправили вертольотом до Познані.
Однак, лікарям не вдалося врятувати життя дівчині й через кілька годин вона померла в реанімації. Причини смерті на цей момент не повідомляються, польські лікарі поки не повідомили про результати розтину.
Родичка повідомила, що у сім'ї зараз мало інформації й в Польщу поїхала сестра пані Ярослави, щоб допомогти організувати похорон.
У соціальних мережах шоковані трагедією і кажуть, що Натія була доброю, завжди посміхалася. Ніяких проблем зі здоров'ям у неї не було.
У Польщі загинула молода Українка Натія Кірія
Рідні та знайомі Натії організували збір коштів для сім'ї жінки, щоб допомогти доставити тіло додому, а також – для 3-річного сина, який залишився під опікою бабусі.
"Дорогі співвітчизники, знайомі, друзі. Трапилася трагедія, сьогодні о 15:50 перестало битися серце нашої з Вами знайомої та просто хорошої людини Натії Кірія. Залишилася маленька трирічна дитина без матері. Сім'я у важкому фінансовому становищі. Хто, чим може допомогти, будь-яка допомога", - написав близький друг сім'ї Сергій Яковенко.
Реквізити для надання допомоги:
90 1090 1144 0000 0001 4800 9828 Yaroslava Kiriia (мама загиблої дівчини)
4441 1144 4425 2744 Монобанк Журбік Андрій (близький друг сім'ї)
Телефони для зв'язку:
739 41 47 35 Сергій Яковенко
578 70 42 18 Оля Денисевич
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області дитину вбило блискавкою.
А також розповідали про те, що на Донбасі загинув військовий медик з позивним "Феофан".