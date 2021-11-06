ru ua
Сб, 06 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Польше неизвестные раскрасили памятник в "украинские" цвета и оставили записку (фото)

Новина українською →
Польша, Суббота 06 ноября 2021 19:30
В Польше неизвестные раскрасили памятник в "украинские" цвета и оставили записку (фото) В Кракове вандалы раскрасили памятник в цвета украинского флага (фото: Agencja Wyborcza)
Автор: Тетяна Самарук

В центре польского Кракова неизвестные повредили памятник Юзефу Пилсудскому и четверке легионеров. Отмечается, что вандалы разрисовали его в цвета перевернутого украинского флага и оставили записку.

Об этом сообщило местное издание Wyborcza.pl.

Так, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября. На месте происшествия полиция обнаружила краску и баллончики с распылителем и плакат с надписью на украинском языке: "Польша не только для господ".

Кроме того, прохожий заявил о причастности украинцев к вандализму.

"Вы не можете знать, чья это работа", – подчеркнул один из них.

По словам заместителя инспектора полиции Катаржины Цислой, у правоохранителей есть видеозаписи с камер наблюдения из нескольких мест. Поэтому можно точно будет узнать, когда памятник был поврежден.

Также представитель полиции Себастьян Глень заявил, если бы преступниками были украинцы, они не ошиблись бы, раскрасив цвета наоборот. Поэтому правоохранители считают, что это провокация.

"Кого-то явно волнует противостояние поляков и украинцев", – сказал он.

В Польше неизвестные раскрасили памятник в &quot;украинские&quot; цвета и оставили записку (фото)

В Польше неизвестные раскрасили памятник в &quot;украинские&quot; цвета и оставили записку (фото)В Кракове неизвестные разрисовали синей и желтой красками памятник Пилсудскому (krakow.wyborcza)

Ранее мы сообщали, что в Польше полицейские избили украинца.

Также мы писали, что в Польше арестовали трех медсестер, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша вандали
LITE
Праздник 6 ноября: что запрещено делать, важные традиции этого особенного дня
Праздник 6 ноября: что запрещено делать, важные традиции этого особенного дня