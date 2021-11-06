В Польше неизвестные раскрасили памятник в "украинские" цвета и оставили записку (фото)

В центре польского Кракова неизвестные повредили памятник Юзефу Пилсудскому и четверке легионеров. Отмечается, что вандалы разрисовали его в цвета перевернутого украинского флага и оставили записку.

Так, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября. На месте происшествия полиция обнаружила краску и баллончики с распылителем и плакат с надписью на украинском языке: "Польша не только для господ".

Кроме того, прохожий заявил о причастности украинцев к вандализму.

"Вы не можете знать, чья это работа", – подчеркнул один из них.

По словам заместителя инспектора полиции Катаржины Цислой, у правоохранителей есть видеозаписи с камер наблюдения из нескольких мест. Поэтому можно точно будет узнать, когда памятник был поврежден.

Также представитель полиции Себастьян Глень заявил, если бы преступниками были украинцы, они не ошиблись бы, раскрасив цвета наоборот. Поэтому правоохранители считают, что это провокация.

"Кого-то явно волнует противостояние поляков и украинцев", – сказал он.

В Кракове неизвестные разрисовали синей и желтой красками памятник Пилсудскому (krakow.wyborcza)