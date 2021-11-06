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У Польщі невідомі розфарбували пам'ятник в "українські" кольори та залишили записку (фото)

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Польща, Субота 06 листопада 2021 19:30
У Польщі невідомі розфарбували пам'ятник в "українські" кольори та залишили записку (фото) У Кракові вандали розфарбували пам'ятник у кольори українського прапора (фото: Agencja Wyborcza​)
Автор: Тетяна Самарук

У центрі польського Кракова невідомі пошкодили пам'ятник Юзефу Пілсудському та четвірці легіонерів. Зазначається, що вандали розмалювали його у кольори перевернутого українського прапора та залишили записку.

Про це повідомило місцеве видання Wyborcza.pl.

Так, інцидент стався в ніч із 5 на 6 листопада. На місці події поліція виявила фарбу та балончики з розпилювачем та плакат із написом українською мовою: "Польща не лише для панів".

Окрім того, перехожий заявив про причетність українців до вандалізму.

"Ви не можете знати, чия це робота", – наголосив один із них.

За словами заступниці інспектора поліції Катаржини Цислої, у правоохоронців є відеозаписи з камер спостереження з декількох місць. Тому можна точно буде дізнатися, коли пам'ятник було пошкоджено.

Також представник поліції Себастьян Глень заявив, якби злочинцями були українці, вони не помилилися б, розфарбувавши кольори навпаки. Тому правоохоронці вважають, що це провокація.

"Когось явно хвилює протистояння поляків та українців", – сказав він.

У Польщі невідомі розфарбували пам'ятник в &quot;українські&quot; кольори та залишили записку (фото)

У Польщі невідомі розфарбували пам'ятник в &quot;українські&quot; кольори та залишили записку (фото)У Кракові невідомі розмалювали синьою та жовтою фарбами пам'ятник Пілсудському (krakow.wyborcza)

Раніше ми повідомляли, що у Польщі поліцейські побили українця.

Також ми писали, що у Польщі заарештували трьох медсестер, які видавали підроблені COVID-сертифікати.

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