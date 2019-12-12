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У Польщі побили українських школярів: всі подробиці інциденту

STYLERЖиття    12.12.2019 - 13:09
У Польщі побили українських школярів: всі подробиці інциденту
У Польщі побили українських підлітків (Колаж РБК-Україна)

Група поляків накинулася на українських гімназистів і жорстоко побила

У Польщі дорослі чоловіки побили дев'ятьох школярів, учнів гімназії в Прушкові біля Ополя. Інцидент кваліфікували як напад на національному грунті і полякам загрожує до трьох років позбавлення волі. Деталі конфлікту розповіли у виданні dziennik.pl.

Конфлікт почався через те, місцевий житель Давид накинувся на гімназиста Сергія. Як він стверджував, Сергій приставав до його 14-річної сестри. Після цього в місцевому парку сталася бійка.

Гімназисти розповіли, що Сергій домовився зустрітися в парку з дівчиною з Прушкова, однак на побачення замість неї прийшов її старший брат з друзями, які почали бити хлопця і зупинилися тільки, коли прибігли інші гімназисти.

Увечері того ж дня обидві сторони конфлікту перетнулися у місцевому закладі, де українські підлітки почали обзивати поляків на українській мові. Поляки тут же відповіли на образи і зав'язалася масова бійка.

Як розповіли українці, за фактом – це було побиття, так як до поляків приєдналися дорослі чоловіки, які приїхали на автомобілі і підлітків жорстко атакували. Всього в компанії поляків було більше десятка осіб. У одного з гімназистів зламаний ніс, решта отримали травми різного ступеня тяжкості.

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