В Польше был зарезан семилетний украинец: детали трагедии

В Польше 28-летний украинец во время ссоры с женой схватил нож и накинулся на нее и их семилетнего ребенка - полученные мальчиком раны оказались смертельными. После кровавого семейного конфликта мужчина выбросился из окна жилого дома.
Об этом 5 октября передает польское издание RMF24.
Трагедия произошла в городе Тарнув (Малопольское воеводство на юге страны) в одной из квартир на ул. Краковская - это жилье семья снимала, а проживала в Польше несколько лет.
Около десяти утра правоохранители прибыли на вызов о семейной драке. Звонившие сообщили дежурному, что 27-летняя женщина скрывается в квартире у одного из соседей - у женщины были ножевые ранения и порезы.
Полицейские увидели перед зданием мужчину, который лежал на земле.
"Прибывшие полицейские обнаружили мужчину перед домом со стороны балконов. У него порезы и колотые раны", - рассказал представитель полиции Тарнува Павел Климек.
Обоих супругов госпитализировали.
В квартире, где проживали граждане Украины, был обнаружен мальчик со следами колотых и резаных ножевых ранений. Врачам не удалось его спасти, и ребенок погиб.
Журналист "Краковской газеты" со ссылкой на рассказ одного из жильцов дома сообщает, что на лестничной площадке свидетель видел, как истекающая кровью женщина убегала от мужчины, который с ножом в руках гнался за ней.
Согласно информации, полученной изданием, причиной кровавой ссоры стало желание 28-летнего мужчины вернуться в Украину - между ним и его женой вспыхнул скандал, в ходе которого он ударил ножом женщину и своего сына, а затем выпрыгнул из окна на втором этаже.
Детали и обстоятельства трагического случая выясняет полиция под контролем прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в начале октября на трассе в Польше из-за аварии погиб 23-летний гражданин Украины, выполнявший на данном участке дороги ремонтные работы.
Также мы писали о том, что недавно невеста погибшего в Польше украинца рассказала жуткие детали трагедии.