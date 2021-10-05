У Польщі був зарізаний семирічний українець: деталі трагедії

Трагедія сталася в місті Тарнув (Малопольське воєводство на півдні країни) в одній з квартир на вул. Краківська - це житло сім'я знімала, а проживала в Польщі кілька років.

Близько десятої ранку правоохоронці прибули на виклик про сімейну бійку. Ті, що телефонували, повідомили черговому, що 27-річна жінка ховається у квартирі в одного з сусідів - у жінки були ножові поранення і порізи.

Поліцейські побачили перед будівлею чоловіка, який лежав на землі.

"Прибулі поліцейські виявили чоловіка перед будинком з боку балконів. У нього порізи та колоті рани", - розповів представник поліції Тарнува Павло Клімек.

Подружжя госпіталізували.

У квартирі, де проживали громадяни України, був виявлений хлопчик зі слідами колотих і різаних ножових поранень. Лікарям не вдалося його врятувати, і дитина загинула.

Журналіст "Краківської газети" з посиланням на розповідь одного з мешканців будинку повідомляє, що на сходовому майданчику свідок бачив, як стікаюча кров'ю жінка тікала від чоловіка, який з ножем в руках гнався за нею.

Згідно з інформацією, отриманою виданням, причиною кривавої сварки стало бажання 28-річного чоловіка повернутися в Україну - між ним і його дружиною спалахнув скандал, в ході якого він вдарив ножем жінку і свого сина, а потім вистрибнув з вікна на другому поверсі.

Деталі та обставини трагічного випадку з'ясовує поліція під контролем прокуратури.