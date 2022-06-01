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У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото)

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Середа 01 червня 2022 20:20
У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото) У Польщі українцям безкоштовно відремонтували розбиле авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Польщі в автосервісі безкоштовно поновили автомобіль сім'ї з Маріуполя. Зокрема, машина була вся у слідах від обстрілів та аварійному стані.

Фото опублікував власник компанії V-tech Tuning у Польщі Tomasz Marcin Pirowski.

Зазначається, що українська сім'я у Маріуполі сховалася в підвалі 1,5 місяці. Власник Hyundai - Олександр, лікар на пенсії. Українці їхали машиною аж до Варшави.

За його словами, місяць тому у Варшаві помітили автомобіль, який був без скла та зі слідами від снарядів.

"У Маріуполі Олександр швидко привів машину до робочого стану та в найкоротші терміни під вогнем вигнав за місто. Каже, що "приклеїв паливний бак, підключив кабелі і поїхав". Hyundai i30 вивіз його сім’ю з Маріуполя (їхав на машині з дружиною та тестем - онуки втекли на іншій машині)", - йдеться у повідомленні.

Автомобіль поляки відновили українцям безкоштовно. Тепер Hyundai i30 виглядає як щойно зійшов з конвеєра.

У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото)

У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото)У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото)У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото)У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото)У Польщі біженцям із Маріуполя безкоштовно відремонтували обстріляну машину (фото)У Польщі українцям з Маріуполя відновили пошкоджений автомобіль (Facebook.com/TomaszMarcinPirowski)

Раніше ми повідомляли, що українець на весь світ розповів про звірства окупантів.

Також ми писали, що мешканка Маріуполя показала квартиру після окупантів.

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