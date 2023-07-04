У Польщу й назад: як найвигідніше відправити посилку з документами чи речами
З початком великої війни вантажопотік між Україною та Польщею зазнав суттєвих змін. Паралельно зі збільшенням кількості "гуманітарних" машин зросла й необхідність швидкої доставки будь-яких речей з однієї країни в іншу.
Як найдешевше та найшвидше надіслати пакунок у Польщу, або ж отримати його вдома - в матеріалі Styler далі.
"Ходові" товари
Згідно з інформацією постійного представництва Польщі в Європейському Союзі, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кордон з Польщею перетнули вже понад 11 млн наших громадян. Причому близько 87% з них - жінки та діти.
Більша частина цих людей вимушені були виїхати за кордон терміново й з мінімумом речей. Водночас ті, кому вдалось "затриматись" у Польщі, всіляко намагаються підтримати близьких, які залишились в Україні. Тому не дивно, що міжнародні поштові оператори отримали великий шмат роботи.
Найчастіше в Україну з Польщі надсилають:
- одяг
- взуття
- харчові продукти у заводському пакуванні (які не потребують спеціального температурного режиму)
- амуніцію та взуття для військовослужбовців
- побутову хімію
- БАДи
- косметику
- парфуми тощо
Водночас у Польщу з України часто надсилають те, чого бракує людям на чужбині (зокрема й документи).
Хто що довезе, і скільки це коштуватиме
Для того, щоб оперативно відправити посилку з Польщі додому, українці з перших місяців великої війни найчастіше приставали на пропозиції дрібних приватних перевізників.
Більша кількість із них працює за схемою:
- забрати пакунок у конкретному місті
- перевезти посилку через кордон
- в Україні відправити її адресату Укрпоштою чи Новою поштою
Коштує це в середньому 50 злотих (близько 450 грн) до 5 кг ваги плюс вартість поштового сервісу на території Україні.
Працює така схема і у зворотному напрямку.
Якщо ж передати потрібно пакунок великого обсягу чи ваги, можна спробувати домовитись із офіційним автоперевізником. Водії автобусів часто беруть "додатковий" вантаж, який віддають по прибуттю в конкретне місто. Вартість посилки тоді залежатиме від ваги, обсягу, а також маршруту (від приблизно 300 грн і більше).
Ті, хто бажає скористатися послугами офіційних операторів поштового зв'язку, мають памятати, що поділяються вони на:
- державні (Poczta Polska та Укрпошта)
- приватні (Paczka do Ukrainy, Meest, GlobalPost, Нова пошта тощо)
Тут вартість посилки залежатиме від ваги, обсягу, цінності товарів і прайсу конкретного оператора.
Що через кордон не пропустять
Якщо ви збираєте посилку з Польщі в Україну, чи навпаки, не забудьте про обмеження під час перетину кордону.
Згідно з інформацією Державної митної служби України, до заборонених продуктів належать м'ясо, ліки, зброя та низка інших категорій.
Заборонено перевозити через кордон, зокрема:
- сало й ковбаси
- сир, молоко та кисломолочні продукти
- свіже м'ясо
- понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри (для більшого обсягу потрібно отримувати спеціальний дозвіл)
- ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування
- потужні лікарські препарати (якщо на них немає рецепта від лікаря)
- ліки, що мають обсяг понад 500 мл
Не можна перевозити також зброю, вибухонебезпечні предмети, культурні пам'ятки, отруту тощо.
Водночас алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом (особам старшим за 21 рік) лише в обмеженій кількості:
- міцні алкогольні напої (максимум 1 л на людину)
- напої міцністю менше 22,3% (максимум 2 л на людину)
- пиво (до 16 л)
- вино (окрім ігристого - до 4 л)
- дві відкриті пачки сигарет
- сигари (максимум 10 шт.)
- рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл)
Раніше ми писали, що Укрпошта скасовує важливу послугу. Стало відомо, чим її замінять і скільки це коштуватиме.