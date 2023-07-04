В Польшу и обратно: как выгоднее всего отправить посылку с документами или вещами

С началом большой войны грузопоток между Украиной и Польшей претерпел существенные изменения. Параллельно с увеличением количества "гуманитарных" машин выросла и необходимость быстрой доставки любых вещей из одной страны в другую.

Как дешевле и быстрее всего отправить пакет в Польшу, или получить его дома - в материале Styler дальше.

"Ходовые" товары

Согласно информации постоянного представительства Польши в Европейском Союзе, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину границу с Польшей пересекли уже более 11 млн наших граждан. Причем около 87% из них - женщины и дети.

Большинство этих людей вынуждены были уехать за границу срочно и с минимумом вещей. В то же время те, кому удалось "задержаться" в Польше, всячески пытаются поддержать оставшихся в Украине близких. Поэтому неудивительно, что международные почтовые операторы получили большой кусок работы.

Чаще всего в Украину из Польши присылают:

одежду

обувь

пищевые продукты в заводской упаковке (не требующие специального температурного режима)

снаряжение и обувь для военнослужащих

бытовую химию

БАДы

косметику

духи и т. п.

В то же время в Польшу из Украины часто присылают то, чего не хватает людям на чужбине (в том числе и документы).

Кто что довезет и сколько это будет стоить

Для того чтобы оперативно отправить посылку из Польши домой, украинцы с первых месяцев большой войны чаще всего принимали предложения мелких частных перевозчиков.

Большее количество из них работает по схеме:

забрать пакет в конкретном городе

перевезти посылку через границу

в Украине отправить ее адресату Укрпочтой или Новой почтой

Стоит это в среднем 50 злотых (около 450 грн) до 5 кг веса плюс стоимость почтового сервиса на территории Украины.

Работает такая схема и в обратном направлении.

Если передать нужно пакет большого объема или веса, можно попробовать договориться с официальным автоперевозчиком. Водители автобусов часто берут дополнительный груз, который отдают по прибытию в конкретный город. Стоимость посылки будет тогда зависеть от веса, объема, а также маршрута (от примерно 300 грн и более).

Желающие воспользоваться услугами официальных операторов почтовой связи должны помнить, что делятся они на:

государственные (Poczta Polska и Укрпочта)

частные (Paczka do Ukrainy, Meest, GlobalPost, Новая почта и т. д.)

Тут цена посылки будет зависеть от веса, размера, ценности продуктов и прайса конкретного оператора.

Что через границу не пропустят

Если вы собираете посылку из Польши в Украину или наоборот, не забудьте об ограничениях при пересечении границы.

Согласно информации Государственной таможенной службы Украины, к запрещенным продуктам относятся мясо, лекарства, оружие и ряд других категорий.

Запрещено перевозить через границу, в частности:

сало и колбасы

сыр, молоко и кисломолочные продукты

свежее мясо

свыше 20 кг рыбы и 125 г осетровой икры (для большего объема нужно получать специальное разрешение)

лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения

мощные лекарственные препараты (если на них нет рецепта от врача)

лекарства, имеющие объем более 500 мл

Нельзя перевозить также оружие, взрывоопасные предметы, достопримечательности, яд и т. д.

В то же время алкоголь и табак можно перевозить наземным транспортом (лицам старше 21 года) только в ограниченном количестве: