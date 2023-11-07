У Польщі знайшли мертву українку: вона вийшла з лікарні і не повернулася

Деталі трагедії у Польщі

Так, трагедія сталася у польському місті Люблін. Літню українку, яка вийшла з лікарні та не повернулася, шукали тиждень із 30 жовтня. На зв'язок із рідними жінка не виходила.

Каміль Голленбевський із Люблінської комендатури поліції повідомив, що труп жінки виявив у кущах на вулиці Лещинського 4 листопада близько 16:00 перехожий.

"На місце події виїхав судово-медичний експерт. Він не виявив на тілі загиблої тілесні ушкодження, які б вказували на причетність третіх осіб, повідомив офіцер поліції. Тіло жінки буде направлено на судово-медичну експертизу", - сказав Каміль Голленбевський.