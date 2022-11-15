У Польщі збудують найбільший аеропорт: як він виглядатиме (фото)

Що відомо про аеропорт

Основні об’єкти повітряних воріт проєктуватимуть британські фірми Foster + Partners та Buro Happold. За свою роботу отримають 150 млн євро.

Концептуальний дизайн мають підготувати до середини 2023 року, решту креслень - протягом двох з половиною років.

У новому аеропорту акцентуватимуть на просторі, природному освітленні та озелененні.

Новий аеропорт Польщі збудуть за 40 кілометрів від Варшави (Фото: twitter.com/CEEtransport)

Перед входом у термінал буде транзитний залізничний вокзал, з якого відправлятимуться швидкі потяги до найбільших міст Польщі.

Нове летовище зможе обслуговувати 40 млн пасажирів на рік. Але архітектори спроєктують його так, що за потреби цю кількість можна буде скоригувати - збільшити або зменшити.

Поки найбільшим аеропортом Польщі є летовище Шопена, що на околиці Варшави. Воно дещо затиснуте інфраструктурою польської столиці, тому це не дозволяє подальшого збільшення трафіку.

2019 року цей аеропорт обслужив 18,8 млн пасажирів, що є рекордом за всю історію летовища.

"Центральний комунікаційний порт" стане найбільшим аеропортом Польщі (Фото: https://twitter.com/AirportTidings)