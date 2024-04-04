У Польщі українець дивом запобіг трагедії: деталі героїчного вчинку

У Польщі 30-річний українець зумів запобігти серйозній трагедії на трасі. Він вчасно помітив фуру, за кермом якої була непритомна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Головного управління муніципальної поліції польського міста Сосновець.

Деталі героїчного вчинку

Так, на трасі біля Сосновця українець, який їхав машиною, помітив дивну вантажівку. Фура їхала "змійкою", а потім і зовсім почала згортати у бік узбіччя. Хаотичний рух великогабаритного транспорту міг призвести до аварії.

"Водій вантажівки був непритомний. Свідок пригоди відреагував миттєво і зупинив машину. Його поведінка, швидше за все, запобігла ще одній трагедії, оскільки, на жаль, попри вжиті заходи водій вантажівки загинув", - зазначили в поліції.

Незабаром до місця інциденту прибули правоохоронці. Вони поговорили з українцем та дізналися деталі його героїчного вчинку.

Інформація про вчинок українця на сайті польської поліції (скриншот)

Чоловікові вдалося помітити, що за кермом вантажівки був непритомний водій. У цей час фура трохи пригальмувала, а українець швидко зупинив свою машину та побіг до кабіни.

Він відчинив двері вантажівки і зумів її зупинити, поставивши транспорт на ручник.



"Потім він викликав швидку допомогу і поліцейських... Завдяки швидкій реакції очевидця на цю подію вдалося уникнути ще більшої трагедії на такій жвавій дорозі. Пам'ятаймо, що в таких ситуаціях кожна секунда може мати значення", - розповіли в польській поліції.