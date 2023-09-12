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У Польщі пасажири таксі побили водія-українця: погрожували та ображали

У Польщі побили українського таксиста (Скріншот)
Автор: Людмила Жукова

У Польщі побили українського таксиста двоє поляків, які скористувалися сервісом Uber. Вони загрожували чоловікові, а потім застосували фізичну силу.

Про інцидент повідомляє польський ресурс Yavp.pl.

Деталі побиття українця у Польщі

Так, 40-річний та 43-річний поляки замовили Uber з аеропорту. Під час поїздки вони почали пити пиво та агресивно поводитися, водій зробив зауваження, на що отримав неадекватну реакцію.

Спочатку поляки почали загрожувати водієві, а коли той сказав, що, якщо так продовжуватиметься далі, то він їх висадить, пасажири почали його бити.

Один із чоловіків, який сидів попереду, вдарив водія в обличчя. Українець вирішив застосувати газовий балончик для самозахисту, він вибіг із машини та почав кричати, тоді пасажири й втекли.

Весь інцидент було знято на камеру в салоні автомобіля. Поліція швидко вийшла на слід нападників. Вже наступного ранку чоловіків знайшли, один із них намагався втекти до Норвегії.

Обох чоловіків звинувачують у погрозах кримінального характеру та заподіянні незначної шкоди здоров'ю. За вчинене ним загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 2 років.

Дивіться відео, як все відбувалося за посиланням.

Нагадаємо, що раніше у Польщі дорослі побили українських підлітків.

Читайте також, що ставлення поляків до українських біженців погіршується.

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Польща