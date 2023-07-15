В Польше фанаты "русского мира" напали на украинку с тремя детьми: детали инцидента

В Польше в Ополе пьяные мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку с тремя детьми. Инцидент произошел прямо на автобусной остановке.

Основные детали инцидента

Известно, что 45-летняя украинка из Тернополя уже 20 лет приезжает в Польшу работать уборщицей. Ее дети приехали в Ополе во время каникул к ней. Им всего 8, 10 и 13 лет.

В частности, когда они стояли на автобусной остановке "Wiosenna-Prószkowska", пьяные мужчина и женщина в возрасте 25 - 27 лет услышали, как семья говорит на украинском языке.

Тогда они подошли и начали цепляться и оскорблять семью. По словам женщины, обидчики были в состоянии алкогольного опьянения.

Они кричали: "Разве вы украинцы", "Путин вас роз***", "Вы приехали сюда по программе "Семья 500+", "Ку**а украинская".

Также они толкнули украинку, а после пошли в магазин за выпивкой.

После этого женщина вызвала полицию и вместе с детьми на остановке ждала правоохранителей. В этот момент обидчики вышли из магазина и мужчина показал украинцам средний палец и сел в автобус.

"Мне нравится Ополе, потому что люди здесь добрые и доброжелательные. Это дружелюбие еще больше возросла после того, как Россия ворвалась в Украину. Я много раз слышала от людей слова поддержки Украины. Я впервые встретилась с такой агрессией, которая коснулась моей семьи несколько дней назад", - рассказала украинка.

В Польше напали на украинку с тремя детьми (фото: nto.pl)

Что сказали в полиции

По словам женщины, в полиции заявили, что об инциденте уже сообщили в прокуратуру. Теперь нападающих ищут правоохранители - им грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление по национальному признаку.

Отмечается, что установить виновных не составит труда, ведь улицы и автобусы оборудованы камерами наблюдения.