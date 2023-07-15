В Польше фанаты "русского мира" напали на украинку с тремя детьми: детали инцидента
В Польше в Ополе пьяные мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку с тремя детьми. Инцидент произошел прямо на автобусной остановке.
Об этом сообщает Nowa Trybuna Opolska.
Основные детали инцидента
Известно, что 45-летняя украинка из Тернополя уже 20 лет приезжает в Польшу работать уборщицей. Ее дети приехали в Ополе во время каникул к ней. Им всего 8, 10 и 13 лет.
В частности, когда они стояли на автобусной остановке "Wiosenna-Prószkowska", пьяные мужчина и женщина в возрасте 25 - 27 лет услышали, как семья говорит на украинском языке.
Тогда они подошли и начали цепляться и оскорблять семью. По словам женщины, обидчики были в состоянии алкогольного опьянения.
Они кричали: "Разве вы украинцы", "Путин вас роз***", "Вы приехали сюда по программе "Семья 500+", "Ку**а украинская".
Также они толкнули украинку, а после пошли в магазин за выпивкой.
После этого женщина вызвала полицию и вместе с детьми на остановке ждала правоохранителей. В этот момент обидчики вышли из магазина и мужчина показал украинцам средний палец и сел в автобус.
"Мне нравится Ополе, потому что люди здесь добрые и доброжелательные. Это дружелюбие еще больше возросла после того, как Россия ворвалась в Украину. Я много раз слышала от людей слова поддержки Украины. Я впервые встретилась с такой агрессией, которая коснулась моей семьи несколько дней назад", - рассказала украинка.
В Польше напали на украинку с тремя детьми (фото: nto.pl)
Что сказали в полиции
По словам женщины, в полиции заявили, что об инциденте уже сообщили в прокуратуру. Теперь нападающих ищут правоохранители - им грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление по национальному признаку.
Отмечается, что установить виновных не составит труда, ведь улицы и автобусы оборудованы камерами наблюдения.
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