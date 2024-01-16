У Польщі 18-річний українець втратив дві ноги: деталі трагедії
Українець у Польщі втратив дві ноги під час роботи на виробництві. 18-річний чоловік працював на меблевій фабриці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на польське видання RMF24.
Деталі трагедії у Польщі
Трагедія сталася у польському місті Янкова. Там на меблевій фабриці верстат затяг ноги 18-річного українця. Хлопцеві вдалося вибратися, проте травми ноги виявилися незворотними. Відбійник відрізав обидві ноги до коліна.
На меблеву фабрику прибули медики і спробували витягти з дереворізального верстата хлопця ноги, але було вже пізно.
Поліція під наглядом прокуратури проводить процесуальні заходи щодо з'ясування причин нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого 18-річний чоловік втратив ноги, повідомив начальник управління.
Відомо, що громадянин України працював на заводі за контрактом. Дії прокуратури у справі залежатимуть від висновків поліції.
"У таких ситуаціях важливо все вивчити та зібрати докази та зробити відповідні висновки", - додав Мацей Мелер, представник районної прокуратури.
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