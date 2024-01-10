26-річна мати трьох дітей померла після косметичної операції на сідницях: що відомо

Британка Демі Аголья, 26-річна мати трьох дітей та генерал-лейтенант Манчестера з Солфорда, померла після невеликої операції з підтяжки сідниць. Для виконання операції жінка вирушила до Туреччини. Рідні припускають, що вона перенесла кілька серцевих нападів, спричинених жировою емболією.

Демі Аголья почала скаржитися на біль у грудях за кілька годин до свого повернення до Манчестера. Минулого четверга їй зробили операцію з підтяжки сідниць в одній з клінік Туреччини та хірурги стверджували, що все пройшло успішно.

Вона повернулася до клініки в Стамбулі для обстеження, але дорогою у неї стався серцевий напад, а її партнер Бредлі Джонс змушений був зробити штучне дихання, щоб урятувати її життя. Жінку помістили до реанімації, але у понеділок вона померла.

Її рідні невтішні від горя, без матері залишилося троє дітей і наймолодшому лише 7 місяців. Брат Демі розповів, що сім'я та партнер переконували молоду жінку не робити цю операцію, бо побоювалися за її здоров'я.

"Те, що сталося - трагічно. Ми просто в шоці. Вона поїхала до Стамбула, щоб це зробити. Якщо хтось думає про політ до Туреччини, я б порадив не робити цього! Навіть її хлопець не хотів, щоб вона це робила. Але їй було 26 років, вона мала свою думку. Їй всього було 26 років, вона не повинна була померти. Просто ніколи не робіть цього, це дуже великий ризик. У неї залишилося троє маленьких дітей", - розповів брат Карл.

26-річна Демі Аголья та її партнер (скриншот)

Демі Аголья стала не першою жертвою цієї операції. Рік тому ще одна британка померла у Туреччині після бразильської утяжки сідниць. 31-річна Мелісса Керр звернулася до приватної клініки у Стамбулі. За такої операції жир збирається з інших частин тіла і вводиться в сідниці.

Попри небезпеку цієї операції, Британська асоціація естетичних пластичних хірургів стверджує, що вона є найшвидшим видом косметичної хірургії, популярність якої збільшується по 20% на рік.

У Британії її уникають через ризики, але в Туреччині її почали робити. Тим більше що ціна коливається від 6 до 8 тисяч доларів, а в клініках Стамбула її роблять за 2750 доларів.

BBL – один із найнебезпечніших видів косметичної хірургії. Ризик смерті вищий, ніж при більшості операцій і в цей час оцінюється в один випадок на 15 000. Хірурги можуть випадково ввести жир у кровотік, що може спричинити потенційно смертельний тромб. Крім того, є ризик надмірної кровотечі, синців, набряків, тимчасового оніміння та шрамів.