ua en ru
Ср, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

26-річна мати трьох дітей померла після косметичної операції на сідницях: що відомо

Середа 10 січня 2024 15:42
UA EN RU
26-річна мати трьох дітей померла після косметичної операції на сідницях: що відомо Молода мама померла після невдалої пластичної операції (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Британка Демі Аголья, 26-річна мати трьох дітей та генерал-лейтенант Манчестера з Солфорда, померла після невеликої операції з підтяжки сідниць. Для виконання операції жінка вирушила до Туреччини. Рідні припускають, що вона перенесла кілька серцевих нападів, спричинених жировою емболією.

Що відомо про цю трагедію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на The Sun.

Демі Аголья почала скаржитися на біль у грудях за кілька годин до свого повернення до Манчестера. Минулого четверга їй зробили операцію з підтяжки сідниць в одній з клінік Туреччини та хірурги стверджували, що все пройшло успішно.

Вона повернулася до клініки в Стамбулі для обстеження, але дорогою у неї стався серцевий напад, а її партнер Бредлі Джонс змушений був зробити штучне дихання, щоб урятувати її життя. Жінку помістили до реанімації, але у понеділок вона померла.

Її рідні невтішні від горя, без матері залишилося троє дітей і наймолодшому лише 7 місяців. Брат Демі розповів, що сім'я та партнер переконували молоду жінку не робити цю операцію, бо побоювалися за її здоров'я.

"Те, що сталося - трагічно. Ми просто в шоці. Вона поїхала до Стамбула, щоб це зробити. Якщо хтось думає про політ до Туреччини, я б порадив не робити цього! Навіть її хлопець не хотів, щоб вона це робила. Але їй було 26 років, вона мала свою думку. Їй всього було 26 років, вона не повинна була померти. Просто ніколи не робіть цього, це дуже великий ризик. У неї залишилося троє маленьких дітей", - розповів брат Карл.

26-річна мати трьох дітей померла після косметичної операції на сідницях: що відомо26-річна мати трьох дітей померла після косметичної операції на сідницях: що відомо

26-річна Демі Аголья та її партнер (скриншот)

Демі Аголья стала не першою жертвою цієї операції. Рік тому ще одна британка померла у Туреччині після бразильської утяжки сідниць. 31-річна Мелісса Керр звернулася до приватної клініки у Стамбулі. За такої операції жир збирається з інших частин тіла і вводиться в сідниці.

Попри небезпеку цієї операції, Британська асоціація естетичних пластичних хірургів стверджує, що вона є найшвидшим видом косметичної хірургії, популярність якої збільшується по 20% на рік.

У Британії її уникають через ризики, але в Туреччині її почали робити. Тим більше що ціна коливається від 6 до 8 тисяч доларів, а в клініках Стамбула її роблять за 2750 доларів.

BBL – один із найнебезпечніших видів косметичної хірургії. Ризик смерті вищий, ніж при більшості операцій і в цей час оцінюється в один випадок на 15 000. Хірурги можуть випадково ввести жир у кровотік, що може спричинити потенційно смертельний тромб. Крім того, є ризик надмірної кровотечі, синців, набряків, тимчасового оніміння та шрамів.

Раніше ми писали, що багатодітна мати схудла вдвічі завдяки секретній дієті.

А ще розповідали про те, як позбавитися другого підборіддя без пластичних операцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
помер пластична операція пластична хірургія