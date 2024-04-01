Польща планує скоротити допомогу українцям: що зміниться й для кого

Коли можуть відбутися зміни

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, минулого тижня до Урядового центру законодавства було надіслано низку правок до законопроекту щодо тимчасового перебування українців у цій європейській країні.

Після внесення документа до Переліку законодавчих робіт, його направлять на міжвідомчі та громадські консультації. До Сейму (нижньої палати Національних зборів РП, що представляє законодавчу владу держави) законопроект може потрапити вже найближчими тижнями.

Що саме може змінитися

Законопроект пропонує продовжити тимчасове перебування українців зі статусом UKR до 30 вересня 2025 року. Водночас він зменшує обсяги допомоги для наших громадян.

Планується, що з 1 липня 2024 року фінансова підтримка у вигляді розміщення та харчування біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можлива лише на підставі укладеної угоди з місцевим воєводою або ж органом місцевого самоврядування, що діє на його розпорядження.

Крім того, можуть змінитися правила участі у витратах на проживання та харчування в колективних центрах розміщення - щоб стягнення належних субсидій було ефективнішим, ніж нині.

Документ пропонує припинити:

виплачувати українцям одноразову допомогу у розмірі 300 злотих

робити безкоштовні фото для документів

"Зміни стосуватимуться також завершення терміну дії грошової допомоги за ст. 13 закону, пов'язаної з відшкодуванням власникам приватних приміщень витрат на перебування та харчування біженців війни", - зазначається у повідомленні польського міністерства.

Насамкінець, плануються деякі зміни в частині обов'язку дітей з України долучатися до системи польської освіти й відвідувати освітні заклади.

Зміна статусу проживання

Попри те, що перебування громадян України, яким присвоєно номер PESEL UKR, буде законним до 30 вересня 2025 року, з наступного року нашим співгромадянам можуть дозволити змінювати статус проживання у Польщі - з поточного тимчасового захисту на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Згідно з пропозиціями посадовців, змінити статус проживання зможе громадянин України, який:

заповнить та оновить всі необхідні дані в базі даних PESEL UKR в органах влади гміни (місцевої громади)

подасть електронну заяву до воєводи

має активний статус UKR станом на 04.03.2024 та на дату подання заяви

не має жодних жодних заперечень щодо зміни статусу проживання від служби безпеки

Уточнюється, що після успішного проходження процедури особа отримає картку проживання з поміткою "раніше мав/ла тимчасовий захист".