Польша начнет открывать границы для иностранцев: кого пустят и когда

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в жизнь Украины, а также других стран. Весь мир ушел на продолжительный карантин и большинство стран закрыли свои границы от соседей. Однако заболеваемость пошла на спад, и карантинные ограничения начали смягчать.

Страны, экономика которых сильно зависит от туризма и сезонных рабочих из других стран, готовы открывать свои границы и принимать иностранцев. Следом за Грузией, Чехией и Турцией, границы собирается открыть и Польша. Об этом пишет RMF24.

В правительстве Польши на данный момент рассматривают два варианта. Первый – это приезд иностранцев в страну в июле и августе из тех стран, где количество инфицированных COVID-19 меньше всего, а также из тех стран, где очень высокий уровень тестирования.

Второй вариант – запуск иностранных граждан в Польшу без прохождения карантина. Самое важное условие – турист должен за несколько дней до пересечения границы пройти тест на коронавирус и иметь подтверждающие документы об отсутствии заболевания.

"Поскольку сегодня мы говорим о том, что в случае сезонных или трансграничных работников, мы должны дать им возможность приезда без карантина, то такого рода решения, если эпидемическая ситуация это позволяет, было бы, безусловно, хорошим вариантом для туризма и, конечно, мы будем говорить о нем", - рассказала вице-премьер по развитию Польши Ядвига Емилевич.

Напомним, ранее мы писали о том, какие страны в 2020 году готовятся принимать иностранных туристов.