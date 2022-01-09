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Положите в мешок с картошкой эти фрукты, и она не будет прорастать

Автор: Светлана Мащенко

Многие украинцы запасаются на зиму одним из главных овощей нашего рациона - картофелем. Но ближе к весне клубни начинают прорастать, теряют влагу, вес, сморщиваются, часть приходится выбрасывать.

Об этом пишет Novate.

Привычка хранить картофель в мешках и ящиках в подвалах и погребах осталась у нас с советских времен, когда зимой овощ был практически недоступен.

Сейчас многие люди продолжают делать запасы, ведь в сезон сбора картофель дешевле. Объемы хранимых запасов уменьшились, но картофель прорастать по весне не перестал.

Простой бабушкин способ

Обычно проблема ростков возникает в случае повышения окружающей температуры воздуха. При этом овощи даже становятся вредными, потому что в них накапливается токсичный соланин.

Но проблема решается просто, быстро и что важно - дешево. Еще наши бабушки использовали эту хитрость, поэтому она проверена десятилетиями и эффективна.

В ящик или мешок с картофелем необходимо положить два-три яблока. Дело в том, что фрукты выделяют этилен, который прекращает процесс прорастания пасленовых.

Ранее мы писали, какой овощ на самом деле не нужно чистить от кожуры, хотя почти все мы ее снимаем.

Также врач назвала копеечный овощ, замедляющий старение.

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