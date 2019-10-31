Положил в багажник: в Киеве нашли "похитителя" ребенка (видео)

Похищение ребенка в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Полиция обнаружила мужчину, который поставил в багажник корзину

Полиция поймала "преступника", который в среду, 30 октября, якобы похитил маленького ребенка и положил его в багажник своего автомобиля. О деталях спецоперации, которую провели сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в среду, 30 октября, по адресу Саперное Поле, 26. В полицию позвонила местная жительница и рассказала, что видела мужчину, который положил маленького ребенка в корзину, а потом поставил ее в багажник автомобиля ВАЗ 21099 и скрылся.

"Похищение" ребенка в Киеве (Фото: Информатор)

Через час сотрудники полиции смогли отыскать подозрительный автомобиль. Они остановили его и попросили водителя показать содержимое багажника. Выяснилось, что там действительно стояла корзина, но никакого ребенка в ней не было.

После повторного разговора со свидетельницей, удалось выяснить, что она действительно видела, как мужчина выходил из подъезда с сумкой и корзиной. Корзину он действительно поставил в багажник. По какой-то причине женщина была уверена, что в корзине находится ребенок.

Кроме того, выяснилось, что мужчина находился по улице Саперное Поле по делу – он там проводил ремонтные работы.

Похищение ребенка в Киеве (Видео: Информатор)