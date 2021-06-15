Полный отказ от этого продукта может довести до инфаркта
Медики выяснили, что отказ от этого продукта питания чреват серьезными проблемами со здоровьем - начиная от слабости и головокружений и заканчивая инфарктом и инсультом. Речь идет об обычной соли.
Об этом пишет newsyou.info
Соль необходима для организма, говорят медики. И хотя ее избыточное употребление также чревато проблемами со здоровьем, впадать в другую крайность и полностью отказываться от соленого тоже нельзя. Если только вам это не прописал врач из-за заболевания почек.
Суточная норма соли для взрослого человека среднего роста и веса, составляет около пяти граммов (в 1 ч. л. с горкой - 10 г соли). Особенно переизбыток вреден гипертоникам.
Иногда люди сами ставят себе диагноз, начитавшись рекомендаций псевдо-диетологов и убирают соль из своего рациона. Но это в корне неправильно.
Дефицит натрия - элемента, который мы получаем с солью, ведет к таким последствиям:
- головные боли,
- мышечная слабость,
- судороги,
- тошнота,
- нарушение пищеварения,
- снижение давления,
- головокружения,
- в перспективе - инсульт или инфаркт.
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