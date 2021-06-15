Повна відмова від цього продукту може довести до інфаркту
Медики з'ясували, що відмова від цього продукту харчування загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям - починаючи від слабкості і запаморочень і закінчуючи інфарктом та інсультом. Йдеться про звичайну сіль.
Про це пише newsyou.info
Сіль необхідна для організму, кажуть медики. І хоча її надмірне вживання також загрожує проблемами зі здоров'ям, впадати в іншу крайність і повністю відмовлятися від солоного теж не можна. Якщо тільки вам це не прописав лікар через захворювання нирок.
Добова норма солі для дорослої людини середнього зросту і ваги, становить близько п'яти грамів (в 1 ч. л. з гіркою - 10 г солі). Особливо надлишок шкідливий гіпертонікам.
Іноді люди самі ставлять собі діагноз, начитавшись рекомендацій псевдо-дієтологів і прибирають сіль зі свого раціону. Але це в корені неправильно.
Дефіцит натрію - елемента, який ми отримуємо з сіллю, веде до таких наслідків:
- головний біль,
- м'язова слабкість,
- судома,
- нудота,
- порушення травлення,
- зниження тиску,
- запаморочення,
- у перспективі - інсульт або інфаркт.
Раніше лікарі розповіли, що станеться з організмом, якщо повністю відмовитися від вживання курячих яєць.
А також медики назвали наслідки частого вживання пива.