Полный локдаун в Украине: Степанов сделал важное заявление

Коронавирус в Украине продолжает атаковать. Уже 9 областей перешли в "красную" зону из-за большого количества инфицированных. Однако во всей стране вводить локдаун в правительстве пока не планируют.
Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Сніданок 1+1".
Министр отметил, что в вопросе введения карантина нужно найти баланс. А вот общенациональный локдаун вводить пока не планируют.
"Не будем. Не планируем. Будем идти по регионам. То есть, мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, я думаю, через несколько дней уже выйдет из красного уровня", - завил глава Минздрава.
Он добавил, что украинские власти стараются всегда находить такие решения, которые направлены на недопущение распространения коронавируса по стране и при этом, чтобы экономика не останавливалась.
"То есть сейчас мы ведем локдаун, такой как во Франции, с комендантским часом и все остальное. А что дальше? Что дальше будем делать? Мы всегда находим баланс, между эпидемиологией и экономикой. Это не менее важный вопрос" – сказал Максим Степанов.
Глава Минздрава сделал заявление о полном локдауне
Напомним, ранее мы писали о том, какие правила локдауна ведены сейчас в Киеве.
А также мы сообщали о том, как будет работать междугородний и межобластной транспорт в красных зонах.