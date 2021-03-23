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Повний локдаун в Україні: Степанов зробив важливу заяву

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні продовжує атакувати. Вже 9 областей перейшли в "червону" зону через велику кількість інфікованих. Однак у всій країні вводити локдаун в уряді поки не планують.

Про це розповів голова МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Сніданок 1+1".

Міністр зазначив, що в питанні введення карантину потрібно знайти баланс. А ось загальнонаціональний локдаун вводити поки не планують.

"Не будемо. Не плануємо. Будемо йти по регіонах. Тобто, ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, я думаю, через кілька днів уже вийде з червоного рівня", - завив голова МОЗ.

Він додав, що українська влада намагається завжди знаходити такі рішення, які спрямовані на недопущення поширення коронавірусу по країні й при цьому, щоб економіка не зупинялася.

"Тобто зараз ми ведемо локдаун, такий як у Франції, з комендантською годиною і все інше. А що далі? Що далі будемо робити? Ми завжди знаходимо баланс, між епідеміологією та економікою. Це не менш важливе питання", – сказав Максим Степанов.

Глава МОЗ зробив заяву про повний локдаун

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які правила локдауну введені зараз у Києві.

А також ми повідомляли про те, як буде працювати міжміський та міжобласний транспорт в червоних зонах.

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