Повний локдаун в Україні: Степанов зробив важливу заяву

Міністр зазначив, що в питанні введення карантину потрібно знайти баланс. А ось загальнонаціональний локдаун вводити поки не планують.

"Не будемо. Не плануємо. Будемо йти по регіонах. Тобто, ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, я думаю, через кілька днів уже вийде з червоного рівня", - завив голова МОЗ.

Він додав, що українська влада намагається завжди знаходити такі рішення, які спрямовані на недопущення поширення коронавірусу по країні й при цьому, щоб економіка не зупинялася.

"Тобто зараз ми ведемо локдаун, такий як у Франції, з комендантською годиною і все інше. А що далі? Що далі будемо робити? Ми завжди знаходимо баланс, між епідеміологією та економікою. Це не менш важливе питання", – сказав Максим Степанов.

Глава МОЗ зробив заяву про повний локдаун