Полный локдаун в Украине могут ввести 20 декабря - СМИ

Карантин в Украине могут значительно ужесточить и ввести локдаун уже менее чем через месяц - 20 декабря. Такой вариант возможен в случае высокого темпа распространения коронавирусной болезни и сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом 25 ноября передает "Суспільне" со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Так, сейчас Кабмин и Офис президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. На выбор "легкого" или "тяжелого" сценария влияют темпы распространения СOVID-19, статистика заболеваний и загруженности медицинской системы.

"В "лайтовом" варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул", - говорится в сообщении.

Однако если количество новых случаев будет расти, локдаун могут ввести уже с 20 декабря. В этом случае украинцы встретят новогодние праздники в условиях жесткого карантина.

Отмечается, что варианты локдауна пока только прорабатываются, и возможно транспортное сообщение останавливать не будут.

Также в ОПУ рассказали, что в настоящее время процент заполняемости больниц колеблется по Украине в среднем в пределах 50%. При этом если рост достигнет 80%, система здравоохранения может не выдержать.

"И тогда наступит то, о чем говорил (глава Минздрава Максим) Степанов: выборочная госпитализация и медицинский коллапс", - добавили в Офисе Зеленского.

Напомним, что ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сделал заявление о новогоднем локдауне для украинцев и отметил, что ситуация тревожная.

Также мы писали о том, что Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине. Также глава Минздрава подчеркнул, что для улучшения ситуации с COVID-19 надо разорвать цепь передачи болезни.