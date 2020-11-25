Повний локдаун в Україні можуть ввести 20 грудня - ЗМІ

Карантин в Україні можуть значно посилити і ввести локдаун вже менше ніж через місяць - 20 грудня. Такий варіант можливий у разі високого темпу розповсюдження коронавірусної хвороби та складної епідеміологічної ситуації в країні.

Про це 25 листопада передає "Суспільне" з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Так, зараз Кабмін і Офіс президента розглядають два варіанти введення локдауну в період новорічних свят. На вибір "легкого" чи "важкого" сценарію впливають темпи поширення СOVID-19, статистика захворювань і завантаженості медичної системи.

"В "лайтовому" варіанті нам запропонують локдаун після Нового року, на три тижні, саме на час новорічних канікул", - йдеться в повідомленні.

Проте якщо кількість нових випадків буде рости, локдаун можуть ввести вже з 20 грудня. В цьому випадку українці зустрінуть новорічні свята в умовах жорсткого карантину.

Наголошується, що варіанти локдауну поки лише опрацьовуються, і можливо транспортне сполучення зупиняти не будуть.

Також в ОПУ розповіли, що нині відсоток заповнюваності лікарень коливається по Україні в середньому в межах 50%. При цьому якщо зростання досягне 80%, система охорони здоров'я може не витримати.

"І тоді настане те, про що говорив (глава МОЗ Максим) Степанов: вибіркова госпіталізація і медичний колапс", - додали в Офісі Зеленського.

Нагадаємо, що раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зробив заяву про новорічний локдаун для українців і зазначив, що ситуація тривожна.

Також ми писали про те, що Степанов допустив введення жорсткого карантину в Україні. Також глава МОЗ наголосив, що для поліпшення ситуації з COVID-19 треба розірвати ланцюг передачі хвороби.