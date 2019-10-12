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Полный армагеддон: на КПП Донбасса небывалый ажиотаж (фото)

STYLERЖизнь    12.10.2019 - 17:45
Полный армагеддон: на КПП Донбасса небывалый ажиотаж (фото)
Пропускной пункт в Еленовке (twitter.com/hochu_dodomu)

В очереди на пропускном пункте собрались десятки машин, такого ажиотажа давно не было

На пропускном пункте Донбасса недалеко от поселка Еленовка небывалый ажиотаж из автомобилей. Очередь з машин очень большая и двигается медленно. Об єтом сообщил пользователь под ником "Хочу домой" в Twitter.

"На Еленовке полный армагеддон. Машин 150-170, льгота чуть меньше половины общей. Движения нет практически. Шесть машин пол часа. Все как обычно." А где дыровские СМИ, недавно вещавшие, что очередей нет, пропускная способность суперская, лохматость повышена?" - написал блогер в соцсети.

Полный армагеддон: на КПП Донбасса небывалый ажиотаж (фото)Полный армагеддон: на КПП Донбасса небывалый ажиотаж (фото)Очередь из машин возле пропускного пункта (twitter.com/hochu_dodomu)

Пользователи соцсети иронично отреагировали на пост блогера в комментариях.

  • На дыровском блок-посту еще не додумались "штрафовать" за украинские номера на авто, когда едут в Украину?
  • А нашим надо додуматься изымать дыровские номера.
  • А говорили на новом кпп будет быстрее.

Полный армагеддон: на КПП Донбасса небывалый ажиотаж (фото)

Скриншот комментариев ((twitter.com/hochu_dodomu)

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