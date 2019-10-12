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Повний армагедон: на КПП Донбаса небувалий ажіотаж (фото)

STYLERЖиття    12.10.2019 - 17:45
Повний армагедон: на КПП Донбаса небувалий ажіотаж (фото)
Пропускний пункт в Єленовці (twitter.com/hochu_dodomu)

У черзі на пропускному пункті зібралися десятки машин, такого ажіотажу давно не було

На пропускному пункті Донбасу недалеко від селища Єленівка небувалий ажіотаж з автомобілів. Черга з машин дуже велика і рухається повільно. Про це повідомив користувач під ніком "Хочу додому" в Twitter.

"На Єленовці повний армагедон. Машин 150-170, пільга трохи менше половини загальної. Руху практично немає. Шість машин пів години. Все як завжди." А де дировські ЗМІ, які нещодавно писали, що черг немає, пропускна здатність суперська, підвищена волохатість?" - написав блогер в соцмережі.

Повний армагедон: на КПП Донбаса небувалий ажіотаж (фото)Повний армагедон: на КПП Донбаса небувалий ажіотаж (фото)Черга з машин біля пропускного пункту (twitter.com/hochu_dodomu)

Користувачі соцмережі іронічно відреагували на пост блогера в коментарях.

  • На дировському блок-посту ще не додумалися "штрафувати" за українські номери на авто, коли їдуть в Україну?
  • А нашим треба додуматися вилучати дировські номера.
  • А говорили на новому кпп буде швидше.

Повний армагедон: на КПП Донбаса небувалий ажіотаж (фото)

Скріншот коментарів ((twitter.com/hochu_dodomu)

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