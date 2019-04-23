Полностью бесплатно: у Супрун напомнили, за какие процедуры не надо платить

Стенты при инфаркте в Украине должны ставить пациентам бесплатно, напоминают в Минздраве. Государство на 100% обеспечивает потребность в стентах, которые нужны при инфаркте с элевацией сегмента ST.

Сейчас в регионах открываются профильные центры, где проводят такие операции. Поэтому цифры по смертности от инфаркта в этих регионах уже есть втрое ниже, чем средний показатель по стране (4,7% против 12,3% соответственно).

В Минздраве напоминают, что впервые прорыв в обеспечении пациентов стентами состоялся в 2016 году, когда удалось закупить в три раза больше стентов, чем это было до того, как внедрили закупки через международные организации.

Это позволило и помогать большему количеству пациентов, и экономить государственные средства.

Фото: Бесплатные стенты должны ставить при неотложном состоянии (pixabay.com)

В то же время некоторые руководители профильных медицинских учреждений доносят пациентам о стентах неверную информацию. Например, говорят, что государство бесплатными стентами якобы не обеспечило и поэтому требуют платить за них даже после того, как пациента привезли по скорой при инфаркте.

Так, например, журналист-расследователь Александр Курбатов раскрыл схемы обогащения на стентах в столичном Институте Сердца. В то время, как стентами обеспечивает государство, руководитель учреждения Борис Тодуров мог их продавать. К тому же, по завышенным ценам.

Украинцам напоминают: при остром коронарном инфаркте каждый имеет право требовать ставить стент бесплатно, потому что ими на 100% обеспечивает государство.

Также, напомним, журналист раскрыл схемы обогащения скандального руководителя Института Сердца в Киеве. Кстати, это тот самый Институт, в котором в свое время прятали Юрия Крысина, которого называют "главным титушкой", который был причастен к убийствам активистов во время Революции Достоинства.