Полнолуние в сентябре: астрологи предупредили, что пик будет очень тяжелым

Полнолуние в сентябре 2019 года наступит в ночь с пятницы на субботу, с 13 на 14 сентября. Пик полнолуния намечен на 7 часов 32 минуты и астрологи предупреждают, что этот период будет особенно напряженным и тяжелым.

Полнолуние в сентябре 2019 (фото: pxhere.com)

По лунному календарю полнолуние в сентябре наступит в зодиакальном созвездии Рыбы. И этот чувствительный и эмоциональный знак будет влиять на поведение людей в эти дни.

Астрологи рекомендуют все важные дела сделать до субботы или перенести их на один-два дня, так как период полнолуния подходит для наведения порядка в голове и улучшения взаимоотношений с близкими друзьями. В этот день не стоит посещать публичные места, а желательно побыть в семье или в одиночестве, заняться медитацией. Также стоит устроить романтический вечер.

Также астрологи не рекомендуют 13 и 14 сентября менять работу, начинать новые проекты и проводить крупные финансовые операции.

Любая критика в этот день может обернуться серьезной душевной болью и конфликтами, которые затянутся надолго. В эти дни стоит держать в узде негативные эмоции и не поддаваться на провокации. Дальние поездки и хирургические вмешательства стоит перенести на более благоприятное время.

Полнолуние в сентябре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Известный астролог Эфа Форина в своем комментарии для издания OBOZREVATEL рассказала, что сентябрьское полнолуние прекрасно подойдет для поиска истины и открытия тайн. Она посоветовала прислушиваться к обрывкам фраз в людных местах, так как они могут дать ответы на вопросы, которые давно волнуют. Также подсказкой может стать отрывок песни.

"Люди, чья деятельность связана с точными цифрами, могут в эту пятницу легко обнаружить ошибку в вычислениях, которую до этого никак не могли найти. В эти дни можно перечитать договора, чтобы понять, что в них не так", - посоветовала астролог и добавила, что в эти дни не стоит всем подряд рассказывать о своих планах и идеях – их могут украсть, а также не стоит болтать в обществе понапрасну.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украину в конце сентября накроет мощный магнитный шторм: названы даты.

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