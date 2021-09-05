Полнолуние в сентябре 2021: названа точная дата и важные запреты

Как утверждают астрологи, Полнолуние в сентябре будет спокойным и нейтральным. Произойдет оно в знаке Рыбы, а это добавит людям романтичности и мечтательности.

Может обостриться интуиция, способность видеть будущее, предчувствовать различные события, станет сильнее эмпатия. Также может появиться мистическое настроение, будет склонность к вере в чудеса, усилится религиозность.

Однако, стоит помнить, что полнолуние всегда сложный период и в такие дни стоит быть внимательнее и осторожнее, чем обычно. Пару дней до полнолуния и после люди склонны к поспешным решениям, опрометчивым действиям, могут совершать ошибки, которые потом будет трудно исправить.

Полная луна может вызвать у человека чувство тревожности, неопределенности, обеспокоенности. Также небесные светила могут влиять на психическое состояние и обострение заболеваний.

Что нельзя делать в Полнолуние: