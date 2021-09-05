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Полнолуние в сентябре 2021: названа точная дата и важные запреты

Автор: Анна Шиканова

Полнолуние – это фаза, при которой Земля находится между Солнцем и Луной. Если все три объекта находятся на одной линии, то происходит лунное затмение. В сентябре эта дата выпадет на 21 число, и Луна станет полной в 2 часа 55 минут.

Каким будет полнолуние в сентябре 2021 года – читайте в материале ниже.

Как утверждают астрологи, Полнолуние в сентябре будет спокойным и нейтральным. Произойдет оно в знаке Рыбы, а это добавит людям романтичности и мечтательности.

Может обостриться интуиция, способность видеть будущее, предчувствовать различные события, станет сильнее эмпатия. Также может появиться мистическое настроение, будет склонность к вере в чудеса, усилится религиозность.

Однако, стоит помнить, что полнолуние всегда сложный период и в такие дни стоит быть внимательнее и осторожнее, чем обычно. Пару дней до полнолуния и после люди склонны к поспешным решениям, опрометчивым действиям, могут совершать ошибки, которые потом будет трудно исправить.

Полная луна может вызвать у человека чувство тревожности, неопределенности, обеспокоенности. Также небесные светила могут влиять на психическое состояние и обострение заболеваний.

Что нельзя делать в Полнолуние:

  • Нельзя увольняться с работы и подавать заявление об увольнении
  • Нельзя заключать важные договора
  • Не стоит в этот день отправляться в длительное путешествие
  • Нельзя оформлять кредиты, брать в долг или одалживать крупные суммы
  • В этот день нельзя ругаться с близкими людьми, выяснять отношения и принимать решения о разводе или расставании
  • Не стоит в этот день делать заготовки на зиму
  • Нежелательно в полнолуние проводить хирургические операции

Напомним, ранее мы писали о том, какие дни в сентябре 2021 года будут самыми опасными.

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