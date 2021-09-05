Повний місяць у вересні 2021: названа точна дата і важливі заборони

Як стверджують астрологи, повний місяць у вересні буде спокійним і нейтральним. Відбудеться воно в знаку Риби, а це додасть людям романтичності та мрійливості.

Може загостритися інтуїція, здатність бачити майбутнє, передчувати різні події, стане сильнішою Емпатія. Також може з'явитися містичний настрій, буде схильність до віри в чудеса, посилиться релігійність.

Однак, варто пам'ятати, що повний місяць завжди складний період і в такі дні варто бути уважніше та обережніше, ніж зазвичай. Пару днів до повного місяця і після люди схильні до поспішних рішень, необачних дій, можуть робити помилки, які потім буде важко виправити.

Повний місяць може викликати у людини почуття тривожності, невизначеності, стурбованості. Також небесні світила можуть впливати на психічний стан і загострення захворювань.

Що не можна робити в Повню: