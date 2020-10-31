Полнолуние в октябре 2020: в чем его особенность и кому грозит опасность

В октябре 2020 года жители Земли получат уникальную возможность наблюдать нестандартное явление – Голубую луну. Стоит отметить, что это полнолуние станет вторым в октябре и такое совпадение бывает очень редко. Что такое Голубая Луна – читайте в Styler.

Голубая Луна – редкое явление, которые бывает не чаще одного раза в несколько лет. Если в одном месяце случается сразу два полнолуния, то второе обычно именуют – Голубой Луной. В этот период Луна имеет форму правильного и полностью освещенного диска. Спутник Земли на небе располагается в противоположном от Солнца направлении и именно поэтому во время полнолуния на Месяц попадает самое большое количество солнечного света.

Как утверждают астрологи, это полнолуние станет самым опасным в 2020 году, так как оно пройдет под знаком Тельца. А это сулит множество различных проблем. Наблюдать Голубую Луну можно будет в ночь с 31 октября на 1 ноября. Луна взойдет в 17:10, а зайдет в 6:53, а полнолуние наступит 31 октября в 17:51.

Полная Луна будет иметь влияние на все живые существа на планете и это может вызвать колебания психики, резкие перемены в жизни и даже принести неприятности. По словам астрологов, это полнолуние может вызывать всплеск разрушительной энергии.

Кроме того, Голубая Луна особенно точно совпадает с праздником Хэллоуином, который по поверьям, является днем, когда реальный мир встречается с потусторонним.

В эти дни не нужно торопиться с принятием решений или совершением каких-то важных действий. Субботу лучше всего провести с близкими, с друзьями, отдохнуть с компанией. Весь негатив нужно отпустить, а в голове фиксировать только позитивные мысли. Не ввязываться в конфликты, не затевать споры и воспринимать критику без агрессии.

Также не рекомендуется в эти дни начинать новые дела, подписывать документы и воздержаться от спонтанных поездок, смены работы или выяснения отношений.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на Хэллоуин.