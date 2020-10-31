Повний місяць у жовтні 2020: у чому його особливість і кому загрожує небезпека

У жовтні 2020 року жителі Землі одержать унікальну можливість спостерігати нестандартне явище – Блакитний місяць. Варто відзначити, що цей повний місяць стане другим в жовтні й такий збіг буває дуже рідко. Що таке Блакитний Місяць – читайте в Styler.

Блакитний Місяць – рідкісне явище, що буває не частіше одного разу на кілька років. Якщо в одному місяці трапляється відразу дві повні, то друге зазвичай іменують – Блакитним Місяцем. У цей період Місяць має форму правильного і повністю освітленого диска. Супутник Землі на небі розташований у протилежному від Сонця напрямку і саме тому під час повного місяця на Місяць потрапляє найбільша кількість сонячного світла.

Як стверджують астрологи, це повний місяць стане найнебезпечнішим у 2020 році, оскільки воно пройде під знаком Тельця. А це обіцяє безліч різних проблем. Спостерігати Блакитний Місяць можна буде в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Місяць зійде о 17:10, а зайде о 6:53, а повний місяць настане 31 жовтня о 17:51.

Повний Місяць буде мати вплив на всі живі істоти на планеті й це може викликати коливання психіки, різкі зміни в житті та навіть принести неприємності. За словами астрологів, ця повня може викликати сплеск руйнівної енергії.

Крім того, Блакитний Місяць особливо точно збігається зі святом Хеллоуїном, який за повір'ями, є днем, коли реальний світ зустрічається з потойбічним.

У ці дні не потрібно поспішати з ухваленням рішення або вчиненням будь-яких важливих дій. Суботу найкраще провести з близькими, з друзями, відпочити з компанією. Весь негатив потрібно відпустити, а в голові фіксувати тільки позитивні думки. Не вплутуватися в конфлікти, не затівати суперечки та сприймати критику без агресії.

Також не рекомендується у ці дні починати нові справи, підписувати документи та утриматися від спонтанних поїздок, зміни роботи або з'ясування відносин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна робити на Хеллоуїн.