Полнолуние в мае: важные вопросы не решать, встречи не назначать

Полнолуние в мае 2019 (pixabay.com)

Астрологи предупредили, что майское полнолуние станет напряженным и агрессивным

Полнолуние в мае наступит в ночь с субботы, 18 мая, на воскресенье, 19 мая. Точное время – 23 часа 13 минут по киевскому времени.

Астрологи отмечают, что полнолуние в мае наступит под созвездием Стрельца и это добавит людям эмоциональности, чувствительности и восприимчивости. В этот период не стоит заниматься выяснением отношений, ввязываться в споры и провоцировать конфликты. Даже малейшее разногласие может перерасти в эти дни в серьезный скандал, который погасить потом будет непросто.

На 19 мая не стоит планировать важные встречи, подписание важных сделок и решение финансовых вопросов. Этот день не подходит для решения вопросов, связанных с имуществом и наследством.

В полнолуние категорически нельзя давать и брать деньги в долг. Заем будет очень сложно получить назад, а деньги, которые были одолжены – отвернут удачу в финансовой сфере.

Тем, кто должен перенести в этот день хирургическое вмешательство, стоит рассмотреть решение о переносе операции, так как возможны кровопотери и долгое выздоровление.

Полнолуние в мае наступит в ночь с 18 на 19 число (Коллаж РБК-Украина)

Известный астропсихолог Валентина Виттрок в своем комментарии для издания "Факты" отметила, что полнолуние в мае будет усилено негативной энергетикой, которая вызовет у людей желание ломать, разрушать, ссориться и высказывать неприятные вещи окружающим. Возможны даже вспышки насилия.

"Плутон, в "гостях" у которого Луна побывала накануне, вызывает у людей желание манипулировать окружающими, подчиняя себе их волю и заставляя плясать под свою дудку. Он также подталкивает к совершению опрометчивых поступков и занятию экстремальными видами спорта, что во время полнолуния может закончиться трагически. Будут многократно усиливаться любые болезненные состояния, могут сбиться циркадные ритмы, из-за которых взрослые люди, как младенцы, перепутают день с ночью, что повлечет за собой срыв деловых договоренностей и проблемы со здоровьем", - отметила астропсихолог.

Она дала рекомендации о том, как избежать негативного воздействия полной луны 18 и 19 мая.

"Не ходите в темное время суток по безлюдным местам — паркам, промзонам, городским окраинам. Не провоцируйте агрессивно настроенных людей — как знакомых, так и незнакомых, даже если чье-то поведение вызывает у вас справедливое негодование. Не стоит в это время призывать нарушителя к порядку — лучше пройти мимо, иначе неприятностей не оберетесь. Не ввязывайтесь в авантюры, особенно финансового свойства. Если кто-то обещает вам нереально высокую прибыль, не поддавайтесь искушению, иначе потеряете все, что вложили", - посоветовала Виттрок и добавила, что не стоит в эти дни заниматься экстремальными видами спорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи предупредили о сложном периоде, который продлится до 2 июля 2019 года.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали самые неблагоприятные дни в мае.