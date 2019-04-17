Полнолуние в апреле: когда ждать и к чему готовиться

Астрологи сообщают, что повышенная активность Луны в апреле начнется 16 числа и продлится аж до 21 числа. Энергетика Луны достигнет своего пика в Полнолуние – 19 апреля. Полнолуние наступит в созвездии Весов, на 14 лунный день и одновременно с этим Луна вступит в противостояние с Солнцем. Такое сочетание сулит жителям планеты всплеск энергии и множество неприятных моментов.

Астрологи предупреждают, что в эти дни возможна неопределенность в жизни, нервозность, суета, спешка и психологический дискомфорт. Солнце добавит в этот период волнения, неожиданные перемены и свободу выбора.

У многих появится непреодолимое желание кардинально изменить что-то в своей жизни, вырваться из капкана обстоятельств и сделать что-то совершенно непривычное для себя самого. Однако противостояние Луны и Солнца в этот период может свести все попытки к резким срывам и нервному перенапряжению.

Так как Полнолуние в апреле пройдет в знаке Весов, то астрологи советуют сохранять гармонию внутреннего мира с внешним и быть умеренными во всем. Не стоит впадать в крайности, важнее сохранить баланс.

Полнолуние в апреле (pixabay.com)

Также в пятницу, 19 апреля, будет чувствоваться влияние Венеры, которая сольется в одном пике с Солнцем и Луной. Такое сочетание даст мощный выброс энергии, которую нужно направить в правильное русло: в сферу отношений и любви, в творчество, духовный рост и расширение кругозора.

Если эту энергию попытаться сдерживать или направить ее в другую сторону, то это может вылиться в агрессию, поспешность решений, раздражительность и опрометчивые поступки.

В 19 апреля нужно войти с четким планом действий, не тратить попусту слова и отпускать желания, которые могут свернуть с нужного пути. Днем стоит визуализировать свои мечты, чтобы они реализовались.

Вечером 19 апреля стоит устроить себе небольшой праздник или пойти на свидание. Нельзя позволять чувствам брать верх, окружающих в этот день лучше не критиковать и не вступать в споры. Эмоции нужно держать в узде.

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