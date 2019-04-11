Магнитные бури уже на пороге: как защитить организм в апреле

Магнитные бури в апреле (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты предупреждают о сильных магнитных колебаниях в ближайшие дни

В апреле ожидаются две мощные магнитные бури, которые могут существенно отразиться на самочувствии украинцев. Промежуток между ними небольшой – всего 6 дней и специалисты отмечают, что в эти дни геомагнитная обстановка будет не очень спокойной. Медики рассказали, что нужно сделать, чтобы снизить негативное воздействие на организм в такой период.

Первая сильная магнитная буря накроет Землю уже в пятницу, 12 апреля. Ее пик придется на обеденное время. Следующая магнитная буря придет уже в следующий четверг, 18 апреля. И она также ожидается очень сильной.

Врачи объясняют, что в зону риска попадают люди со слабым иммунитетом и весной количество таких людей увеличивается. Также магнитные бури опасны для тех, у кого есть хронические заболевания.

В апреле ожидаются сильные магнитные бури и их воздействие могут почувствовать даже те, кто ранее не ощущали изменений атмосферы Земли. В эти дни могут быть перепады настроения, раздражительность, бессонница и головокружения.

Магнитные бури влияют на самочувствие (Коллаж РБК-Украина)

Врачи рекомендуют отложить все тяжелые дела, больше дышать свежим воздухом, пить воду и держать под руками необходимые лекарства. Также не стоит налегать на жирное, соленое и алкоголь. Необходимо нормально высыпаться и включить в рацион больше фруктов и овощей.

В общении с окружающими стоит быть сдержаннее, не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертоникам и диабетикам стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию и возможно, запланировать визит к лечащему врачу.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи предупредили об опасном периоде в апреле.

А также рассказывали о том, что названы самые опасные дни в апреле, которые не подходят для важных дел и разговоров.