Полнолуние 19 февраля: что категорически запрещено делать в этот день

В полнолуние стоит избегать авантюр и конфликтных ситуаций

19 февраля в 17:54 наступит второе полнолуние в 2019 году. Это мощный энергетический период, который может отразиться на самочувствии и настроении. Что категорически нельзя делать в полнолуние и как провести этот день - в материале Styler.

Запреты на полнолуние 19 февраля

Откажитесь от тяжелой пищи и спиртного. Во время полнолуния наиболее уязвимыми будут органы ЖКТ, а также сердечно-сосудистая система.

С момента наступления полнолуния 19 февраля и до 12:00 20 февраля не стоит проводить медицинские процедуры, операции. Этот период опасен кровотечениями.

На 19-20 февраля нельзя планировать важные дела, сделки, переговоры. Во время полнолуния повышенная эмоциональность может помешать принять верное решение.

Фото: В полнолуние запрещено ссориться (pixabay.com)

По народной примете, в полнолуние нельзя спать при открытых шторах. Иначе лунное сияние заберет красоту и замучают тревожные сны.

В полнолуние запрещено стричь волосы - кончики станут ломкими.

Категорически нельзя на полнолуние давать и брать в долг - к неудаче в финансовых делах.

19-20 февраля - период повышеннй агрессии, поэтому контролируйте эмоции и избегайте конфликтных ситуаций.

Во время полнолуния 19 февраля произойдет сближение нескольких планет. Марс приблизится к Урану, и в энергетическом плане это приведет к излишней импульсивности.

Некоторые люди 19-20 февраля будут ощущать необоснованную тревогу, усталость - следствие сближения Меркурия и Нептуна.

Луна 19 февраля будет находиться в знаке Льва. Астрологи рекомендуют избегать рисков и необдуманных поступков, ведь именно это созвездие при полном месяце может подтолкнуть совершить то, о чем потом придется пожалеть.

Фото: Полнолуние 19 февраля благоприятно для романтики (pixabay.com)

Приметы на полнолуние

19 февраля нельзя пускаться в авантюры, но это не относится к романтике. По примете, время полной Луны наиболее благоприятно для поиска партнера, начала новых отношений.

Свадьба в полнолуние - к крепкой и счастливой семье.

В период полнолуния активизируются творческие способности, поэтому 19-20 февраля - подходящее время для рукоделия, живописи и другой творческой активности.

Ясное небо в полнолуние - к холодной и морозной погоде.

Если ночное светило в тумане - скоро потеплеет.

Кстати, мы рассказывали, когда в феврале Землю накроют магнитные бури и как избежать ухудшения самочувствия в эти дни.

Также ранее астролог рассказала об опасности "Холостой" Луны или Луны "без курса", которая ожидается в феврале.

Видео: РБК-Украина