Полнолуние 19 февраля: что категорически запрещено делать в этот день

В полнолуние стоит избегать авантюр и конфликтных ситуаций
19 февраля в 17:54 наступит второе полнолуние в 2019 году. Это мощный энергетический период, который может отразиться на самочувствии и настроении. Что категорически нельзя делать в полнолуние и как провести этот день - в материале Styler.
Во время полнолуния 19 февраля произойдет сближение нескольких планет. Марс приблизится к Урану, и в энергетическом плане это приведет к излишней импульсивности.
Некоторые люди 19-20 февраля будут ощущать необоснованную тревогу, усталость - следствие сближения Меркурия и Нептуна.
Луна 19 февраля будет находиться в знаке Льва. Астрологи рекомендуют избегать рисков и необдуманных поступков, ведь именно это созвездие при полном месяце может подтолкнуть совершить то, о чем потом придется пожалеть.
19 февраля нельзя пускаться в авантюры, но это не относится к романтике. По примете, время полной Луны наиболее благоприятно для поиска партнера, начала новых отношений.
Свадьба в полнолуние - к крепкой и счастливой семье.
В период полнолуния активизируются творческие способности, поэтому 19-20 февраля - подходящее время для рукоделия, живописи и другой творческой активности.
Ясное небо в полнолуние - к холодной и морозной погоде.
Если ночное светило в тумане - скоро потеплеет.
Кстати, мы рассказывали, когда в феврале Землю накроют магнитные бури и как избежать ухудшения самочувствия в эти дни.
Также ранее астролог рассказала об опасности "Холостой" Луны или Луны "без курса", которая ожидается в феврале.
Видео: РБК-Украина