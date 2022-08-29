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Полк ССО "Азов" объявил о наборе бойцов: как вступить

Как стать бойцом полка "Азов" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полк Азов объявил о новом наборе добровольцев в подразделение ВСУ. Также предлагают военнослужащим перевестись в "Азов" из других подразделений.

Об этом говорится в сообщении на YouTube-канале полка ССО "Азов".

"Приглашаем на службу в Азовское подразделение ВСУ. Нам нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, которые готовы полностью посвятить свою жизнь борьбе и вместе преодолеть все преграды на пути к победе. Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей", - сказано в сообщении.

В своем видео ССО "Азов" показали работу подразделения и отметили, что "Азов" - это большое братское общество близких по духу воинов, которые объединены коллективной мотивацией к борьбе и невероятной жаждой к победам.

"Верность каждого проверена боем, потом, кровью и временем. Тут хорошо знают, что такое честь и достоинство, а в своих душах лелеют только самые высокие нравственные качества и лучшие человеческие добродетели. Ведь все это и должна включать в себя благородная милитаристическая элита, к которой стремится каждый из бойцов", - подчеркнули в "Азов".

Как вступить в полк "Азов"

Для того чтобы вступить в ряды полка ССО "Азов", нужно заполнить форму-анкету по этой ссылке.

В анкете нужно указать свои личные данные, ответить на все вопросы и написать контакты для связи. После обработки всей информации с добровольцем свяжутся по телефону.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из украинских звезд променял сцену на службу в ВСУ.

А также рассказывали о том, что Сенцов поделился историей о том, как ему удалось попасть на фронт.

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Азовдобровольцы