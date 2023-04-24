Полийте цим чудо-розчином вашу розсаду і вона стане міцною та сильною

Квітень - це дуже важливий час для городників. Погода ще не дозволяє розгорнути масштабні роботи на земельних ділянках, але зараз активно готують розсаду для посадки у ґрунт.

На YouTube-каналі "Поради біолога" розповіли, як підготувати підживлення для розсади з аспірином та гвоздикою.

Як підгодувати розсаду

Для захисту насіння та сходів від плісняви та гнилі можна скористатися популярним аптечним засобом, зокрема аспірином. Він має сильну протизапальну дію.

Цей препарат не завдає шкоди рослинам, оскільки містить менше синтетичної хімії, ніж більшість покупних добрив. Крім того, аспірин діє як біостимулятор росту рослин і відмінно зміцнює їхній імунітет.

Такий розчин допоможе сходам розвиватись дуже швидко. Вже через кілька днів після першого підживлення розсада стане міцною та товстою.

Як приготувати розчин

Одну чайну ложку сухої гвоздики та одну таблетку аспірину залийте літром теплої води. Збийте суміш блендером, процідіть через сито і розбавте двома літрами води. У вас має вийде 3 літри підживлення.

Поливати розсаду потрібно один раз на 25-30 днів.