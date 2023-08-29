Поливали водою та били по лицю. На Хмельниччині лікарі травмували жінку під час пологів, а дитина потрапила в реанімацію

Що сталося на пологах

Від п'ятого тижня вагітності Тетяна стояла на обліку в жіночій консультації у Волочиському пологовому будинку на Хмельниччині. Тому коли о четвертій ранку 12 липня жінка відчула перейми, разом із чоловіком поїхала в лікарню.

Акушер-гінеколог Наталя Безух, яка приймала пологи, вела всю вагітність Тетяни. За її словами, жодних скарг протягом цього часу не було, і вагітна прекрасно почувалася.

Під час огляду породіллі розкриття шийки матки було вже на півтора пальця, що означає початок пологової діяльності. Тетяна сказала, що не хоче народжувати природним шляхом, але її слова проігнорували. Після цього акушер взяла хірургічний інструмент і без попередження зробила жінці надріз плодового міхура, щоб пришвидшити процес народження.

Прохання Тетяни провести кесарів розтин лікарі проігнорували (фото: instagram.com/tanya_dubyk)

Через кілька годин розкриття шийки матки було вже дев'ять сантиметрів, тобто розпочалися безпосередньо пологи. Лікар ввела Тетяні розчин окситоцину - гормону, який сприяє розкриттю шийки матки. Зрозумівши, для чого він, породілля почала відмовлятися та наполягати на кесаревому розтині.

"Під дією окситоцину перейми почалися ще болючіші. Я довго тужилася, лікар та акушерка кричали мені тужитися сильніше, що я й робила, проте плід не виходив. В один момент почали збігатися інші лікарі-гінекологи цього відділення. Всіх лікарів було п'ять, також були присутні інші медпрацівники, медсестри, старша акушерка та санітарки", - пише Тетяна у своєму Instagram.

Вона згадує, що на неї кричали, обзивали та докоряли, що вона не може сама народити.

Лікарі застосували заборонений прийом

Коли лікарі зрозуміли, що жінка не може самостійно народити дитину, використали заборонений у медицині по всьому світу прийом Крістеллера.

Його суть полягає в натисканні на живіт породіллі, але небезпека в тому, що внаслідок цього може розірватися матка, наступає больовий шок, кровотеча та летальний випадок для жінки та дитини.

"Сказати, що я кричала від болю, не сказати нічого. Я просила кисню, оскільки не мала чим дихати. А горе-лікарі замість того, щоб дати кисневу маску, почали відливати мене водою та бити по лицю. Я вже відчувала, що непритомнію. Казала це лікарям, на що була відповідь: "Нічого тобі не буде", - розповідає Тетяна.

Після пологів дитина потрапила в реанімацію

Жінка таки змогла народити хлопчика, але відразу після пологів його забрали в реанімацію. До приїзду кваліфікованих лікарів з Хмельницького реанімацією дитини займалася лікарка, яка "вперше проводила реанімаційні заходи новонародженій дитині", пише породілля.

Після цього Тетяні дозволили пройти в палату, але, вставши з крісла, вона почала втрачати свідомість. За її словами, ніхто з персоналу не допоміг їй і не запропонував крісло чи носилки. Натомість чоловік зловив її та допоміг дістатися палати.

Коли дитину забрали до реанімаційного відділення в дитячій обласній лікарні в Хмельницькому, чоловік поїхав туди. З Тетяною залишилися її батьки. Протягом цього часу жінку не оглядали та не перевіряли її самопочуття.

Яка ситуація сьогодні

Станом на сьогодні син Тетяни перебуває в реанімації вже 49 днів. Як розповіла породілля в коментарі Styler, стан дитини залишається важким, навіть критичним.

"Дитину фактично витягли з того світу, коли реанімували", - каже вона.

Під час УЗД Тетяні діагностували внутрішньочеревні гематоми, збільшення лівої нирки, чого раніше не було, та розрив симфіозного зчленування 11,62 міліметра при нормі п'ять міліметрів.

Звернувшись до іншого травматолога, Тетяна отримала правильні рекомендації для лікування, які дали позитивний результат. Але все ще жінці не можна займатися повноцінною фізичною активністю.

Самопочуття Тетяни після пологів покращилося, а її син перебуває в реанімації (фото: instagram.com/tanya_dubyk)

"Наразі я самостійна, тобто мене не треба обходити, як потрібно було. Ходила також на УЗД і до гінекологів, але там, на щастя, все добре", - розповідає вона.

Тетяна також отримує психологічну та фінансову допомогу від Головного управління Нацполіції Тернопільської області, де вона працює.

Горе-лікарі пропонували хабар

10 серпня Тетяна з чоловіком найняли адвоката та написали заяву в поліцію, щоб акушерки понесли покарання. Уже за сім днів сім'ї зателефонувала Наталя Безух, яка приймала пологи, та запропонувала зустрітися.

Під час зустрічі лікарка пропонувала подружжю "немалу" суму грошей, тому що "вам будуть потрібні гроші на лікування, реабілітацію". Разом із тим медики наголосили, що максимальне покарання, яке вони можуть отримати, це звільнення та позбавлення кваліфікації. Тобто про кримінальну відповідальність не йдеться.

Акушерки-гінекологи запропонували подружжю гроші, щоб закрити справу (фото: instagram.com/tanya_dubyk)

Тетяна розповідає, що їхніми аргументами, чому пара повинна забрати заяву, це те, що "ви молоді, ще собі народите", "діти помирають під час пологів, так буває".

"З їхніх вуст це звучало ніби нормою. Конвеєр, а я як інкубатор просто, ще собі народить", - розповідає Тетяна в коментарі Styler.

Зараз відомо, що ніхто з медичних працівників не відсторонений від роботи.

Додамо, що ми не змогли додзвонитися до самої лікарки Безух чи приймальні гінекологічного відділення Волочиської лікарні.

Що говорять провідні гінекологи

На цю ситуацію відреагувала лікар-гінеколог Ольга Білоконь. Вона написала, що вини жінки в ускладненнях немає та звинувачувати її в "поганій підготовці до пологів" немає сенсу.

Вона також наголосила, що "видавлювання" дитини заборонено під час пологів.

"Такі дії не можуть бути виправдані нічим. Аніякі дії породіллі під час пологів не можуть пояснити надання такої медичної допомоги. Таких допоміжних методів просто не існує в сучасному акушерстві", - написала вона.

Скриншоти: instagram.com/doctor_belokon